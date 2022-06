कहर बरपाने आ रहा 'Transparent' Smartphone, लॉन्च से पहले Leak हुए फीचर्स; कीमत भी जान लीजिए

Nothing Phone (1) Official Launch Date, Price and Specs: आने वाले दिनों में एक ऐसा स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट (Transparent) हो यानी जिससे आर-पार दिखता हो. हम यहां बात कर रहे हैं Nothing Phone (1) की, जिसे इस हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है. आपको बता दें कि कि ये नथिंग (Nothing) का पहला स्मार्टफोन होगा. आइए इस फोन की लॉन्च डेट (Launch Date), स्पेक्स (Specs) और कीमत (Price) के बारे में जानते हैं..

जानिए कब लॉन्च हो रहा Nothing Phone (1)

पिछले कुछ दिनों से Nothing Phone (1) की लॉन्च डेट को लेकर कई खबरें और रुमर्स सामने आ रहे हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुला नहीं हुआ है. Nothing के इस पहले स्मार्टफोन को लेकर कॉमपनी ने हाल ही में एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें केवल 'दिस वीक' (This Week) लिखा है. इस ट्वीट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं. अनुमानों के हिसाब से Nothing Phone (1) को इस हफ्ते लॉन्च किया जा सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इस हफ्ते स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा करे.

Nothing Phone (1) के फीचर्स (Features)

आइए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या फीचर्स मिल सकते हैं. पहले सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक Nothing Phone (1) में आपको 6.55-इंच का ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले और 1080 x 2400 पिक्सल का रेसोल्यूशन मिल सकता है. ये स्मार्टफोन एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आ सकता है. कहा जा रहा है कि Nothing Phone (1) में आपको क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Processor) मिल सकता है.

एंड्रॉयड 12 ओएस (Android 12 OS) पर काम करने वाला ये फोन 8GB RAM और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है. Nothing Phone (1) में आपको 50MP के मेन सेंसर वाला कैमरा मिल सकता है और ये 5000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस हो सकता है.

कितने का होगा Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1) की कीमत (Price) का खुलासा आधिकारिक तौर पर तो नहीं हुआ है लेकिन ऐसा माना हा रहा है कि इस फोन की कीमत 42 हजार रुपये के आसपास हो सकती है. इसे फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर बेचा जाएगा.