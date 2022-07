फीचर्स से लेकर कीमत तक, लॉन्च से पहले आर-पार दिखने वाले Nothing Phone (1) के बारे में जानिए सबकुछ

Nothing Phone (1) Specifications and Price before 12 July Launch: धीरे-धीरे करके वह दिन पास आ रहा है जब नथिंग (Nothing) का पहला स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) भारत में लॉन्च किया जाएगा. स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले यहां हम आपको आर-पार दिखने वाले इस मोबाइल फोन, Nothing Phone (1) के बारे में सबकुछ बताने जा रहे हैं. आधिकारिक तौर पर तो ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन लीक्स और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से इस फोन के बारे में काफी बातें पता चली हैं. आइए जानते हैं कि Nothing Phone (1) को कब लॉन्च किया जाएगा, इसमें आपको क्या फीचर्स मिल सकते हैं, इसकी कीमत कितनी होगी और इसे कहां उपलब्ध किया जाने वाला है..

Nothing Phone (1) की Launch Date

अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि नथिंग (Nothing) के ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) को भारत में 12 जुलाई को, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फिलपकार्ट (Flipkart) पर लॉन्च किया जा रहा है. इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट पर कई दिनों पहले लिस्ट किया गया था और वहां यह लिखा हुआ है कि फोन 12 जुलाई को शाम 8:30 बजे लॉन्च किया जाने वाला है. लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फ्लिपकार्ट पर 'Nothing Phone (1)' सर्च करके 'नोटफाइ मी' पर क्लिक कर सकते हैं.

Nothing Phone (1) का Camera

कुछ समय पहले, नथिंग ने अपने पहले स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) का एक टीजर जारी किया था जिसके जरिए कुछ जरूरी फीचर्स के बारे में पता लगा है. इस टीजर में यह बताया गया है Nothing Phone (1) में एक डुअल रीयर कैमरा सेटअप है जिसमें एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर शामिल होगा. जिस बात को कंपनी ने कन्फर्म किया है वो यही है कि इस फोन में एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा जो मैक्रो इमेज शूट कर सकेगा और ऑटो-फोकस को भी सपोर्ट करेगा. मीडिया रिपोर्ट्स का यह क्लेम है कि इस फोन के रीयर कैमरा का प्राइमेरी सेंसर 50MP का होगा और इसका अल्ट्रा-वाइड सेंसर 16MP का हो सकता है.

Nothing Phone (1) का Display, Processor

कैमरे के अलावा भी Nothing Phone (1) के कुछ फीचर्स कंपनी द्वारा कन्फर्म किये गए हैं. कंपनी ने बताया है कि इस ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले दिया जा रहा है और इसके सेल्फी कैमरे का पंच-होल कटआउट डिस्प्ले के बीच में होगा. प्रोसेसर (Processor) की बात करें तो Nothing Phone (1) स्नैपड्रैगन 778G+ SoC (Snapdragon 778G+ SoC) पर काम करने वाला है. सिक्योरिटी के लिए इसमें एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेंसर भी दिया गया है.

Nothing Phone (1) की Battery

अब बात करते हैं कि Nothing Phone (1) में बैटरी कितनी दी जा रही है. आपको बता दें कि इस बारे में आधिकारिक तौर पर तो जानकारी नहीं आई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें तो Nothing Phone (1) में आपको 4500mAh की बैटरी, 45W का चार्जर सपोर्ट और 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. एक और बात जो सामने आई है वो यह है कि Nothing Phone (1) के डिब्बे में चार्जर नहीं दिया जाएगा और इसे अलग से खरीदना होगा.



Nothing Phone (1) का Price

नथिंग (Nothing) ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि Nothing Phone (1) की कीमत कितनी होगी लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि इस फोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी शुरुआती कीमत 30 हजार रुपये के आस-पास हो सकती है. Nothing Phone (1) के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले मॉडल को $397 (करीब 31 हजार रुपये), 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को $419 (लगभग 32 हजार रुपये) और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को $456 (36 हजार रुपये के आस-पास) में लॉन्च किया जा सकता है.

आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन को प्री-ऑर्डर (Nothing Phone (1) Pre Order) करने का समय अब निकल चुका है और इसे अब सीधा लॉन्च के बाद लिया जा सकता है.

