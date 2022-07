Nothing Phone (1) का टीजर हुआ जारी, सामने आई ये बड़ी बात; जानकर खुशी से डांस करने लगे फैन्स

Nothing Phone (1) Camera Specifications Leaked before Launch: नथिंग (Nothing) के पहले स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फोन के ज्यादातर फीचर्स (Nothing Phone (1) Features) और बाकी जानकारी आधिकारिक तौर पर तो सामने नहीं आ रहे हैं और इसलिए ही लोग इस फोन से जुड़े लीक्स को काफी फॉलो कर रहे हैं. अगर आप भी इस आर-पार दिखने वाले स्मार्टफोन को खरीदने के लिए बेचैन हैं तो हम आपको बता दें कि इसके बारे में फिर कुछ लेटेस्ट इन्फो सामने आई है, जिसके बारे में जानकर लोग खुशी से नाच रहे हैं. आइए जानते हैं कि Nothing Phone (1) के बारे में क्या लेटेस्ट खबर आई है..

इस दिन लॉन्च हो रहा है Nothing Phone (1)

अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि नथिंग (Nothing) के ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) को भारत में 12 जुलाई को, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फिलपकार्ट (Flipkart) पर लॉन्च किया जा रहा है. वैसे तो आधिकारिक तौर पर इस फोन को लेकर कम ही बातें सामने रखी गई हैं लेकिन हाल ही में इस फोन का एक टीजर जारी किया गया है जिसके माध्यम से इस फोन के बारे में कुछ अहम खुलासे हुए हैं.

Nothing Phone (1) को लेकर सामने आई ये बड़ी बात

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, नथिंग (Nothing) ने अपने स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) का एक टीजर फैन्स के साथ शेयर किया है. इस टीजर में यह बताया गया है Nothing Phone (1) में जो डुअल रीयर कैमरा सेटअप है उसमें एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर शामिल होगा. रिपोर्ट्स का यह दावा है कि इस फोन के रीयर कैमरा का प्राइमेरी सेंसर 50MP का हगो और इसका अल्ट्रा-वाइड सेंसर 16MP का होगा. जिस बात को कंपनी ने कन्फर्म किया है वो यही है कि इस फोन में एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा जो मैक्रो इमेज शूट कर सकेगा और ऑटो-फोकस को भी सपोर्ट करेगा.

कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इस आर-पार दिखने वाले स्मार्टफोन में एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेंसर, 120Hz का OLED डिस्प्ले और सेल्फी कैमरे के लिए बीच में एक पंच-होल कटआउट होगा. ये फोन Snapdragon 778G+ SoC प्रोसेसर पर काम करेगा.

Nothing Phone (1) की बैटरी

खबरों का यह कहना है कि Nothing Phone (1) 4500mAh की बैटरी के साथ 45W के चार्जर को सपोर्ट करेगा और एक लिस्टिंग का यह कहना है कि ये फोन 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. Nothing Phone (1) खरीदने वालों को डिब्बे में चार्जर नहीं दिया जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन्स में लॉन्च किया जा सकता है.

Nothing Phone (1) की कीमत का खुलासा तो नहीं हुआ है लेकिन तमाम रुमर्स और रिपोर्ट्स का यह कहना है कि इसकी कीमत भारत में 30 हजार रुपये से कम हो सकती है.

