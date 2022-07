Nothing Phone (1) के प्री-ऑर्डर हुए शुरू, मौके पर टूट पड़े फैन्स! आप भी तुरंत उठाएं फायदा

Nothing Phone (1) Pre Order Begins on Flipkart in India: पिछले कई दिनों से स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग (Nothing) के पहले और आर-पार दिखने वाले स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) को लेकर खबरें सामने आ रही हैं. आपको बता दें कि आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि Nothing Phone (1) के प्री-ऑर्डर की शुरुआत हो गई है. आइए सबकुछ डिटेल में जानते हैं..

शुरू हुई Nothing Phone (1) के प्री ऑर्डर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Nothing Phone (1) को अब फ्लिपकार्ट (Flipkart) से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. आज यानी 1 जुलाई से इस स्मार्टफोन के प्री ऑर्डर्स की शुरुआत हुई है और इसको 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. आइए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन का प्री-ऑर्डर पास कैसे लिया जा सकता है और उससे फोन खरीदना कैसे आसान हो जाएगा.

प्री ऑर्डर पास लेने का तरीका

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, Nothing Phone (1) के प्री-ऑर्डर पास को लेकर आप आसानी से फोन खरीद सकते हैं. इस फोन का प्री-ऑर्डर पास आपको फ्लिपकार्ट से खरीदना होगा, जिसकी कीमत दो हजार रुपये है. इस पास को लेकर आप फोन को लॉन्च होते ही खरीद सकेंगे. फिलहाल इस फोन की कीमत का तो खुलासा नहीं हुआ है लेकिन प्री-ऑर्डर पास से जब भी आप फोन लेंगे, उसकी कीमत से 2 हजार रुपये कम हो जाएंगे.

Nothing Phone (1) के स्पेक्स

लीक के अनुसार, Nothing Phone (1) में 6.55-इंच का OLED डिस्प्ले होगा जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन में f/1.8 अपर्चर वाले 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल रियर कैमरे होंगे. लीक से पता चलता है कि स्मार्टफोन 60 एफपीएस पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. फोन में एल्युमिनियम फ्रेम और सिमेट्रिकल बेजल्स होंगे.

लीक में यह भी पता चला है कि प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778+ SoC होगा, जो लगभग SD 778 जैसा ही है, हालांकि, यह वायरलेस और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है. लीक से यह भी पता चलता है कि Nothing Phone (1) में डुअल साइड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन होगा.Nothing Phone (1) में पीछे की तरफ "ग्लाइफ इंटरफेस" नामक एलईडी लाइटें होंगी जो इसे बाकी एंड्रॉइड पैक से अलग करती हैं. हैंडसेट को एंड्रॉइड 12 पर आधारित नथिंगओएस चलाने के लिए इत्तला दी गई है. NothingOS को एक क्लीन और लेटेस्ट यूआई प्रदान करने के लिए कहा जाता है.

आपको बता दें कि Nothing Phone (1) की कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है, हालांकि, इसकी कीमत 400 डॉलर (31,577 रुपये) से कम होने की उम्मीद है