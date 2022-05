दिलों की धड़कनें बढ़ाने आ रहा ये धांसू Smartphone! जानिए शानदार फीचर्स और Launch Date

दिलों की धड़कनें बढ़ाने आ रहा ये धांसू Smartphone! जानिए शानदार फीचर्स और Launch Date

Nothing Phone (1) Launch Date Tweet by Car Pei: स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग (Nothing) आने वाले दिनों में एक नया स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) लॉन्च करने जा रहा है. आइए इस फोन की लॉन्च डेट और फीचर्स के बारे में जानते हैं..