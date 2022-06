Nothing Phone (1) को ऐसे करें प्री-ऑर्डर, जानिए मोबाइल की Launch Date, फीचर्स और कीमत!

Nothing Phone (1) Pre-Order Details, Launch Date, Price: नथिंग (Nothing) अपना पहला स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) भारत में लॉन्च करने जा रहा है और पिछले कुछ समय से इस फोन के बारे में कई लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. वैसे तो आधिकारिक तौर पर इस फोन के बारे में ज्यादा जानकारी के बारे में पता नहीं लग सका है लेकिन इसके प्री-ऑर्डर डिटेल्स (Nothing Phone (1) Pre-Order Details), लॉन्च डेट (Nothing Phone (1) Launch Date), स्पेक्स (Nothing Phone (1) Specs) और कीमत (Nothing Phone (1) Price) के बारे में बातें लीक हुई हैं..

ऐसे प्री-ऑर्डर करें Nothing Phone (1)

कुछ दिन पहले भी यह जानकारी सामने आई थी कि Nothing Phone (1) को 2 हजार रुपये के एक प्री-ऑर्डर पास से प्री-बुक किया जा सकेगा. अब, एक बार फिर इस फोन की प्री-ऑर्डर डिटेल्स को लेकर खबर सामने आई है. टिप्स्टर मुकुल शर्मा (Mukul Sharma) के हिसाब से Nothing Phone (1) को दो हजार रुपये के एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले में प्री-बुक किया जा सकता है. इस प्री-बुक पास की मदद से लोगों को Nothing Phone (1) की एक एक्सेसरी पर खास डिस्काउंट भी मिलेगा और कुछ एक्सक्लूसिव प्री-ऑर्डर ऑफर्स का भी फायदा उठाया जा सकेगा.

इस पास की मदद से ही फोन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया जा सकेगा. पास लेने वाले लोगों को उनकी ईमेल आईडी पर एक इन्वाइट कोड भेजा जाएगा जिसे फाइनल पर्चेज के लिए यूज किया जा सकेगा.

Nothing Phone (1) की कीमत और लॉन्च डेट

वैसे तो आधिकारिक तौर पर Nothing Phone (1) की लॉन्च डेट और कीमत के बारे में खुलासा नहीं हुआ है लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स से इस बारे में पता जरूर लगा है. स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक जिन लोगों के पास प्री-ऑर्डर पास होगा, वो इस स्मार्टफोन को 12 जुलाई को रात 9 बजे, फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे. इस स्मार्टफोन की कीमत 30 हजार रुपये से कम ही होगी.

Nothing Phone (1) के स्पेक्स (Specs)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Nothing Phone (1) के फीचर्स को लेकर बहुत कम जानकारी सामने आई है. कुछ दिन पहले ये पता चला है कि नथिंग (Nothing) का यह नया स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 778+ प्रोसेसर पर काम करेगा. इसमें आपको 8GB तक RAM मिल सकती है और बैटरी की बात करें तो Nothing Phone (1) 45W के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. फिलहाल इस आर-पार दिखने वाले स्मार्टफोन के बारे में और बातें नहीं पता लग सकी हैं.