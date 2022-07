Nothing Phone (1) को तुरंत करें Pre Order, आज है आखिरी मौका; फटाफट उठाएं फायदा

Nothing Phone (1) Last Day to Pre Order on Flipkart: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी नथिंग (Nothing) आने वाले दिनों में एक नया स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) लॉन्च करने जा रहा है. इस ट्रांसपेरेंट यानी आर-पार दिखने वाले स्मार्टफोन में कई सारे आकर्षक फीचर्स दिए जा रहे हैं और उस हिसाब से ये बहुत महंगा भी नहीं है. अगर आप भी इस फोन को खरीदना चाह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इसे प्री ऑर्डर (Nothing Phone (1) Pre Order) के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर कई दिनों से उपलब्ध कर दिया गया है. फ्लिपकार्ट के मोबाइल ऐप के हिसाब से आज इस स्मार्टफोन को प्री ऑर्डर करने का आखिरी दिन है. आइए जानते हैं कि इस फोन को कैसे प्री ऑर्डर किया का सकता है, इसमें क्या फीचर्स (Nothing Phone (1) Features) हो सकते हैं और इसकी कीमत (Nothing Phone (1) Price) कितनी हो सकती है..

Nothing Phone (1) को Pre Order करने का आज है आखिरी मौका

आपको बता दें कि 1 जुलाई से नथिंग (Nothing) ब्रांड ने अपने पहले स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) को प्री ऑर्डर के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर उपलब्ध कर दिया था. इस स्मार्टफोन को 12 जुलाई को रात 8:30 बजे लॉन्च किया जा जाने वाला है. फ्लिपकार्ट के मोबाइल ऐप के हिसाब से Nothing Phone (1) को प्री ऑर्डर करने का आज आखिरी मौका है. ऐप पर इसको लेकर एक काउन्टडाउन भी चल रहा है जिसकी तस्वीरें आप यहां नीचे देख सकते हैं.

Photo Credit: Flipkart

जानिए फोन को प्री ऑर्डर करने का तरीका

अगर आपको नहीं पता है कि Nothing Phone (1) को किस तरह प्री ऑर्डर किया जा सकता है और इसका प्रोसेस क्या है तो घबराइए मत, हम आपको इस बारे में बताते हैं. फ्लिपकार्ट के ऐप और वेबसाइट पर आपको Nothing Phone (1) का पेज दिखाई देगा जहां दो हजार रुपये में आप इस फोन का प्री ऑर्डर पास (Nothing Phone (1) Pre Order Pass) खरीद सकते हैं. इस पास की मदद से आपको आसानी से फोन मिल जाएगा और जो पैसे आप इस पास में लगाएंगे वो फोन की खरीद के समय बिल से अपने आप कट जाएंगे.

Nothing Phone (1) के Specifications

लीक्स और खबरों की मानें तो Nothing Phone (1) में आपको 6.55-इंच का फुल एचडी+ ओएलईडी डिस्प्ले, 1800 x 2400 पिक्सल का रेसोल्यूशन और 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है. ये फोन एक डुअल रीयर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है जिसमें 50MP का प्राइमेरी लेंस और 16MP का दूसरा लेंस हो सकता है जो अल्ट्रा-वाइड और मैक्रो शॉट्स, दोनों खींच सकता है. इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. प्रोसेसर की बात करें तो Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ SoC से लैस हो सकता है और इसमें आपको 4500mAh की बैटरी और 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है.

Nothing Phone (1) का Price

अब बात करते हैं Nothing Phone (1) की कीमत के बारे में. आधिकारिक तौर पर तो इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन एक नई रिपोर्ट के मुताबिक Nothing Phone (1) के पहले 8GB + 128GB वाले मॉडल को $397 (करीब 31 हजार रुपये) में, 8GB + 256GB वाले मॉडल को $419 (लगभग 32 हजार रुपये) में और टॉप-एंड 12GB + 256GB वेरिएंट को $456 (36 हजार रुपये के आस-पास) में लॉन्च किया जा सकता है.

