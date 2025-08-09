Nothing Phone (3) खरीदने का सबसे अच्छा टाइम, पूरे 10,000 रुपये हुआ सस्ता; लेकिन...
Hindi Newsटेक

Nothing Phone (3) खरीदने का सबसे अच्छा टाइम, पूरे 10,000 रुपये हुआ सस्ता; लेकिन...

Nothing Phone (3) खरीदने का अगर अब भी आप बस सपना ही देख रहे हैं तो अब मौका है इसे सच करने का. इस फोन पर आप अभी पूरे 10,000 रुपये के डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:06 PM IST
Nothing Phone (3) अपनी लॉन्चिंग के वक्त से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. नथिंग अपने यूनीक डिजाइन को लेकर एक अलग पहचान पहले ही बना चुका है. कंपनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप Nothing Phone (3) के लिए अब भी लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन भारी कीमत के कारण इसे खरीद पाना कई लोगों के लिए काफी मुश्किल टास्क बना हुआ है. ऐसे में अगर आपको यह फोन भारी डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिले तो? दरअसल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Flipkart पर आप बेहतरीन डिस्काउंट के साथ यह डिवाइस ले सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे मिलेगा ये ऑफर.

पूरे 10,000 रुपये का मिलेगा फायदा
Nothing Phone (3) भारत में 79,999 रुपये का लॉन्च किया गया है. मार्केट में आपको यह फोन इसी कीमत पर मिलेगा, लेकिन अगर इसे आप Flipkart से ऑर्डर करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक की डिस्काउंट मिल सकता है. हालांकि, यह फायदा आप सिर्फ तभी उठा पाएंगे जब पेमेंट के लिए ICICI बैंक के कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा आपको एक्सचेंज ऑफर का फायदा मिल सकता है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कार्ड और एक्सचेंज ऑफर में से किसी एक का ही फायदा उठा सकते हैं.

एक्सचेंज ऑफप की कंडिशन्स
अगर आप एक्सचेंज ऑफर लेना चाहते हैं तो यह आपके पुराने डिवाइस के ब्रांड, मॉडल और कंडिशन पर निर्भर करेगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिलता है. यह ऑफर फोन के ब्लैक और व्हाइट दोनों ही कलर्स के लिए उपलब्ध है.

Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन
इसके अलावा Nothing Phone (3) के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है. इसमें 6.67 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है. इस डिवाइस में कैमरा जबरदस्त अपग्रेड किया गया है. इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिए जा रहे हैं और तीनों ही 50MP के हैं. इसके अलावा 50MP का ही फ्रंट कैमरा भी मिलता है. यानी अब फोटो और वीडियो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं. वहीं, 5500mAh की बैटरी दी जा रही है.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

