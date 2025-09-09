बड़ी खुशखबरी! 35 हजार रुपये की जबरदस्त छूट के साथ पाएं Nothing का धांसू स्मार्टफोन, जानिए कहां मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

Bumper Discount on Nothing Phone 3: नथिंग ने 2025 में अपना स्मार्टफोन Nothing Phone 3 लॉन्च किया था. आप इस बेहतरीन फोन को खरीदना चाहते हैं तो इससे शानदार मौका फिर नहीं मिलेगा. इस फोन पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. Amazon पर यह भारी ऑफर्स और छूट के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा आप बैंक ऑफर का इस्तेमाल कर एक्स्ट्रा बचत कर सकते हैं. चलिए जानते हैं Nothing Phone 3 पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में डिटेल में.

Nothing Phone 3 की कीमत और ऑफर्स

अमेजन पर Nothing Phone 3 (Black) के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल भारी छूट के बाद 44,379 रुपये में लिस्ट किया गया है. यहीं फोन जुलाई में 79,999 रुपये में उपलब्ध था. बैंक ऑफर्स में HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI लेने पर 1750 रुपये तक की छूट, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर 1,331 रुपये का बेनिफिट और IDFC क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं. साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स में अपना पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 33,050 रुपये तक की कीमत कम हो सकती है. लेकिन एक्सचंज ऑफर में कीमत फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है. कुल मिलाकर Nothing Phone लॉन्च कीमत से 35,620 रुपये+ क्रेडिट कार्ड+एक्सचेंज ऑफर से तगड़ा डिस्काउंट पर मिल रहा है.

Nothing Phone 3 की स्पेसिफिकेशन

नथिंग फोन में 6.67 इंच की 1.5K Amoled डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन 1260x2800 पिक्सल है. फोन में क्वालकॉम Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी ने इस बेहतरीन स्मार्टफोन में 5,500mAh की बैटरी दी है जिसमें 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट शामिल है. नथिंग का यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.5 पर काम करता है.

Nothing Phone 3 के कैमरे की खासियत बताएं तो रियर में OIS सपोर्ट के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा , 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. डाइमेंशन्स की बात करें तो नथिंग फोन 3 की लंबाई 160.60mm, चौड़ाई 75.59mm मोटाई 8.99mm और भार 218 ग्राम है.