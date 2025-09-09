बड़ी खुशखबरी! 35 हजार रुपये की जबरदस्त छूट के साथ पाएं Nothing का धांसू स्मार्टफोन, जानिए कहां मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट
Advertisement
trendingNow12914734
Hindi Newsटेक

बड़ी खुशखबरी! 35 हजार रुपये की जबरदस्त छूट के साथ पाएं Nothing का धांसू स्मार्टफोन, जानिए कहां मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

Nothing Phone 3: Amazon पर Nothing Phone 3 जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. स्मार्टफोन की कीमत में भारी कटौती हुई है. जानिए कैसे आप एक्स्ट्रा ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 09, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़ी खुशखबरी! 35 हजार रुपये की जबरदस्त छूट के साथ पाएं Nothing का धांसू स्मार्टफोन, जानिए कहां मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

Bumper Discount on Nothing Phone 3: नथिंग ने 2025 में अपना स्मार्टफोन Nothing Phone 3 लॉन्च किया था. आप इस बेहतरीन फोन को खरीदना चाहते हैं तो इससे शानदार मौका फिर नहीं मिलेगा. इस फोन पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. Amazon पर यह भारी ऑफर्स और छूट के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा आप बैंक ऑफर का इस्तेमाल कर एक्स्ट्रा बचत कर सकते हैं. चलिए जानते हैं Nothing Phone 3 पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में डिटेल में. 

यह भी पढ़े: Nepal के बाद अब Turkey ने GenZ पर फोड़ा बम! बैन कर दिए सोशल मीडिया ऐप्स, जानिए क्या है वजह

Nothing Phone 3 की कीमत और ऑफर्स
अमेजन पर Nothing Phone 3 (Black) के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल भारी छूट के बाद 44,379 रुपये में लिस्ट किया गया है. यहीं फोन जुलाई में 79,999 रुपये में उपलब्ध था. बैंक ऑफर्स में HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI लेने पर 1750 रुपये तक की छूट, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर 1,331 रुपये का बेनिफिट और IDFC क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं. साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स में अपना पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 33,050 रुपये तक की कीमत कम हो सकती है. लेकिन एक्सचंज ऑफर में कीमत फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है. कुल मिलाकर Nothing Phone लॉन्च कीमत से 35,620 रुपये+ क्रेडिट कार्ड+एक्सचेंज ऑफर से तगड़ा डिस्काउंट पर मिल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Nothing Phone 3 की स्पेसिफिकेशन
नथिंग फोन में 6.67 इंच की 1.5K Amoled डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन 1260x2800 पिक्सल है. फोन में क्वालकॉम Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी ने इस बेहतरीन स्मार्टफोन में 5,500mAh की बैटरी दी है जिसमें 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट शामिल है. नथिंग का यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.5 पर काम करता है. 

यह भी पढ़े: 14, 15, 16 छोड़िए... तो क्या ये 5 फीचर्स बनाएंगे iPhone 17 Pro Max को King Of Smartphones?

Nothing Phone 3 के कैमरे की खासियत बताएं तो रियर में OIS सपोर्ट के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा , 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. डाइमेंशन्स की बात करें तो नथिंग फोन 3 की लंबाई 160.60mm, चौड़ाई 75.59mm मोटाई 8.99mm और भार 218 ग्राम है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Nothing Phone 3amazon discount

Trending news

Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथों में हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाकर...नितिन गडकरी-मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो देख आप हैरान रहेंगे
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथों में हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाकर...नितिन गडकरी-मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो देख आप हैरान रहेंगे
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
;