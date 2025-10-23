₹80000 के फोन पर बंपर डिस्काउंट...फीचर्स से है भरपूर, खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा!

Nothing Phone 3 Discount: अगर आप कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर एक ऐसा ऑफर चल रहा है जो आपके लिए फायदेमंद होगा. कुछ महीने पहले करीब 80,000 रुपये की कीमत में लॉन्च हुआ Nothing Phone 3 अब भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी यह डील जारी है. इसने इस प्रीमियम डिवाइस को मिड-रेंज सेगमेंट में ला खड़ा किया है. यह शानदार मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए.

Nothing Phone 3 पर कितनी बड़ी छूट मिल रही है?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Nothing Phone 3 फिलहाल केवल 45,995 रुपये में लिस्टेड है. यह इसकी लॉन्च कीमत पर लगभग 46% का फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा है. बैंक ऑफर से एक्स्ट्रा बचत करने का मौका मिल रहा है. अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. जिसके बाद फोन की कीमत घटकर लगभग 44,745 रुपये हो जाएगी.

कंपनी एक जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, जहां आप अपने पुराने फोन के बदले 42,900 रुपये तक की बड़ी एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं. पुराने फोन की अच्छी कंडीशन पर यह बचत और भी बढ़ सकती है. इसके अलावा आप नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे आप बेहद आसान किस्तों में इस पावरफुल फोन को घर ला सकते हैं.

Nothing Phone 3 के फीचर्स

यह फोन केवल डिस्काउंट के लिए नहीं बल्कि अपने दमदार स्पेसिफिकेशंस के लिए भी जाना जाता है. डिस्प्ले और प्रोटेक्शन इस डिवाइस में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो HDR10+ को सपोर्ट करता है. इसमें 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा भी मिली है.

फोन को Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट की जबरदस्त पावर दी गई है, जो 16GB तक रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है. नथिंग फोन 3 में 50MP का ट्रिपल-लेंस रियर कैमरा प्राइमरी, पेरिस्कोप और अल्ट्रावाइड सेटअप है. सेल्फी के लिए भी 50MP का शानदार फ्रंट कैमरा मिलता है. डिवाइस में 5,500mAh की बड़ी बैटरी है जो 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.