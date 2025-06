Nothing Phone (3) में मिलेगा Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, को-फाउंडर ने बताया क्यों होगा खास

Nothing कंपनी का अगला स्मार्टफोन Phone (3) अब तक का उसका सबसे पावरफुल और उन्नत डिवाइस होने वाला है. कंपनी के को-फाउंडर Akis Evangelidis ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यह उनका “पहला असली फ्लैगशिप फोन” होगा. उन्होंने हाल ही में X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में फोन की कुछ अहम जानकारियां शेयर की हैं, जो दिखाती हैं कि यह डिवाइस पिछले साल के Phone (2) से कितना बेहतर होगा.

Phone (3) is our first true flagship and a major step up from Phone (2).

For it we went with the Snapdragon 8s Gen 4 - Qualcomm’s latest top-tier chip with an all–big core setup, making it even more efficient.

Paired with all the optimisations we’ve made in Nothing OS, the… https://t.co/exJDF2F1wM

