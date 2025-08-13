धड़ाम से गिरे Nothing Phone 3 के दाम! अमेजन-फ्लिपकार्ट दे रहे बंपर डिस्काउंट, मौका चूका तो पछताएंगे

Nothing Phone 3 Discount: ब्रांड का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस Nothing Phone 3, लॉन्च के बाद एक महीने से जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. 1 जुलाई को 79,999 रुपये की कीमत पर यह स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था. यह फोन अभी फ्लिपकार्ट पर 55,000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहा है. इसमें आपको ग्लिफ मैट्रिक्स (489 इंडिविजुल एड्रेसेबल माइक्रो एलईडी) स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 4 चिपसेट, ट्रिपल कैमरा और भी कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. टेक लवर्स के लिए यह डील किसी शानदार तोहफे से कम नहीं है.

Amazon पर Nothing Phone 3 मिल रहा भारी डिस्काउंट पर

फिलहाल Nothing फोन 3 की कीमत 56,340 रुपये से घटकर 23,659 रुपये हो गई है. आप अगर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको 1,500 रुपये की छूट मिलेगी. जिसके बाद इसकी कीमत कम होकर 54,840 रुपये हो जाती है.

साथ ही आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके 33,050 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है. यह वैल्यू स्मार्टफोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करता है. कस्टमर फोन को 2,718 रुपये हर महीने से शुरू होने वाली ईएमआई ऑप्शन पर नॉ-कॉस्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं.

Nothing Phone 3 के स्पेसिफिकेशन

Nothing फोन 3 में 6.67 इंच का Amoled पैनल मिलता है, जो HDR 10+ सपोर्ट करता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन दिया गया है. इसमें 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है. नथिंग से इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 4 प्रोसेसर के साथ 16GB तक की रैम और 512GB तक का स्टोरेज आता है.

इसमें आपको 5,500mAH की बैटरी मिलती है जो 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. 50MP का प्राइमरी कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम के लिए 50MP पेरिस्कोप कैमरा और 50MP का ही अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. साथ में शानदार सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा आता है.