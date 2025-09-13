सेल की शुरुआत से पहले ही Nothing Phone 3 पर मिली जबरदस्त डील, कम हो गए 33 हजार रुपये, जानें कैसे मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Nothing Phone 3 की लॉन्चिंग को कुछ ही वक्त बीता है, लेकिन अब कुछ महीनों में ही इस पर जबरदस्त डिस्काउंट देखने को मिल रहा है. मोबाइल पर यह बंपर ऑफर Amazon great Indian Festival Sale की शुरुआत होने से पहले ही मिल रहा है, जो 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है. कुछ महीनों पहले ही ये फोन 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे Amazon पर 47,000 रुपये से भी कम में कीमत में खरीदा जा सकता है. अगर आप लंबे वक्त से इस स्मार्टफोन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सबसे अच्छा मौका है. मजेदार बात तो यह है कि इस बंपर डिस्काउंट के साथ Nothing Phone 3 की कीमत कंपनी के पुराने मॉडल Nothing Phone 2 के लॉन्च प्राइस 44,999 रुपये के करीब पहुंच चुकी है.

जानें कैसे मिलेगा फायदा

अगर आप कम बजट में एक दमदार और प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Nothing Phone 3 की ये डील आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है. इस ऑफर में आपको फ्लैगशिप फीचर्स वाला फोन काफी कम कीमत में मिल रहा है, जिससे जेब पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का मजा भी ले सकते हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं डिवाइस की सटीक कीमत और इसके फीचर्स.

इस तरह मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा छूट

Nothing Phone 3 की कीमत इस वक्त 46,579 रुपये आ गई है, जो इसके लॉन्च प्राइस से करीब 33,000 रुपये कम हो चुकी है. इसके अलावा कुछ बैंक ऑफर्स के फायदे भी उठा सकते हैं, जिससे कीमत और कम हो सकती है. वहीं, एक्सचेंज ऑफर में 42,350 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं. वहीं, अगर आप फोन की कीमत एक साथ नहीं देना चाहते तो नो-कॉस्ट EMI का भी आपको लाभ मिल रहा है. आप चाहें तो 2,258 प्रति महीने की EMI बनवा सकते हैं.

स्क्रीन

Nothing Phone 3 में आपको एक बड़ी और शानदार 6.67 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है. इसमें HDR10+ सपोर्ट है, जिससे वीडियो और फोटो की क्वालिटी और कलर काफी रिच दिखते हैं. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, जो अपने आप कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, साथ ही, इसकी ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. फोन की स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्ट किया गया है, जिससे यह स्क्रैच और हल्के झटकों से सुरक्षित रहती है.

प्रोसेसर

इस स्मार्ट डिवाइस में आपको सबसे नया Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जो फोन को तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देने में मदद करता है. इसमें 16GB तक की RAM और 512GB स्टोरेज दी गई है, जिससे आप बड़े-बड़े गेम्स, कई ऐप्स और भारी फाइल्स को बिना किसी रुकावट के चला सकते हैं. बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें 5,500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो लंबे समय तक चलती है, साथ ही इसमें 65W की फास्ट चार्जिंग भी है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में तेजी से चार्ज हो जाती है.

कैमरा

अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो Nothing Phone 3 आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. इसमें पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं- एक 50MP का मेन सेंसर, जो हर शॉट को डिटेल और क्लैरिटी के साथ कैप्चर करता है, दूसरा 50MP का पेरिस्कोप लेंस जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है और तीसरा 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा जो बड़े फ्रेम में फोटो लेने के लिए परफेक्ट है. कंपनी ने सेल्फी का भी पूरा ध्यान रखते हुए फ्रंट कैमरा भी 50MP हाई-क्वालिटी का दिया है.