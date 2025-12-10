28,999 में मिलेगा लिमिटेड एडिशन Nothing Phone (3a)! डिजाइन से सॉफ्टवेयर तक सबकुछ कम्युनिटी ने बनाया

Nothing ने भारत में अपना नया और बेहद यूनिक Phone (3a) Community Edition लॉन्च किया है. यह कोई सामान्य स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि दुनिया भर के क्रिएटर्स के साथ मिलकर बनाया गया एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है. यह फोन Nothing के Community Edition Project का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी आम लोगों और क्रिएटर्स को असल प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देती है. 2025 के इस प्रोजेक्ट में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेसरीज और मार्केटिंग जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग किया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ यूजर फीडबैक लेना नहीं, बल्कि यूजर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना है.

कम्युनिटी से आए 700 से ज्यादा आइडिया- चुने गए सिर्फ चार क्रिएटर्स

इस साल Nothing को दुनिया भर से 700 से ज्यादा आइडिया और डिजाइन सबमिशन मिले. इससे पता चलता है कि अब इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और डिजाइनर्स टेक ब्रांड्स के साथ सीधे काम करने में कितना दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इन एंट्रीज में से सिर्फ चार क्रिएटर्स को चुना गया जिन्होंने Phone (3a) Community Edition के अलग-अलग महत्वपूर्ण हिस्सों को तैयार किया.

फोन का हार्डवेयर और पैकेजिंग- 90’s और 2000’s टेक से प्रेरित डिजाइन

फोन का हार्डवेयर और पैकेजिंग डिजाइन Emre Kayganacl ने तैयार किया है. उन्होंने इसका लुक लेट 1990s और शुरुआती 2000s की टेक्नोलॉजी स्टाइल से प्रेरित होकर बनाया है. इसका मतलब है कि यह फोन एक नॉस्टैल्जिक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का कॉम्बिनेशन पेश करता है, जो Nothing के ट्रांसपेरेंट डिजाइन फिलॉसफी के साथ काफी मेल खाता है.

एक्सेसरी कैटेगरी इस साल पहली बार शामिल की गई है. इस कैटेगरी में एक खास Dice शामिल है, जिसे Ambrogio Tacconi और Louis Aymonod ने मिलकर डिजाइन किया है. यह Dice Nothing के Ndot 55 फ़ॉन्ट और ग्लोबल प्ले सिंबल्स के साथ बनाया गया है, ताकि यह ब्रांड की आइडेंटिटी से जुड़ा महसूस हो.

सॉफ्टवेयर डिजाइन- नया लॉक स्क्रीन क्लॉक और एक्सक्लूसिव वॉलपेपर

सॉफ्टवेयर साइड पर designer Jad Zock ने एक खास कस्टम लॉक स्क्रीन क्लॉक तैयार की है. यह क्लॉक वैरिएबल फॉन्ट वेट्स के साथ आती है, जिससे टेक्स्ट ज्यादा साफ और पढ़ने में आसान दिखाई देता है. इसके अलावा फोन के कलर थीम्स से मैच करते हुए चार नए कस्टम वॉलपेपर भी बनाए गए हैं, ताकि फोन का इंटरफेस और ज्यादा प्रीमियम महसूस हो.

मार्केटिंग कैम्पेन का नाम “Made Together” रखा गया है, जिसे Sushruta Sarkar ने तैयार किया है. यह कैंपेन इस बात पर फोकस करता है कि यह फोन किसी एक कंपनी का नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है.

कम्युनिटी मॉडल सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं- $5 मिलियन फंड की घोषणा

Nothing ने बताया कि उनका यह कम्युनिटी मॉडल सिर्फ उत्पाद डिजाइन तक सीमित नहीं है. कंपनी ने एक Community Board Observer चुना है जो अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करेगा. इसके अलावा कंपनी ने एक $5 मिलियन का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी लॉन्च किया है, जो उसके $1.3 बिलियन सीरीज C वैल्यूएशन का हिस्सा है. निवेशकों को 10 दिसंबर से इस फंड तक शुरुआती पहुंच मिलेगी, जबकि आम जनता के लिए यह 11 दिसंबर से उपलब्ध होगा.

Nothing Phone (3a) Community Edition की कीमत और उपलब्धता

भारत में Nothing Phone (3a) Community Edition की कीमत ₹28,999 रखी गई है. यह केवल 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा. पूरी दुनिया में कंपनी सिर्फ 1,000 यूनिट ही बनाएगी, जिससे यह फोन बेहद लिमिटेड और कलेक्टेबल बन जाता है. भारत में इसे केवल एक खास लिमिटेड ड्रॉप इवेंट के दौरान बेचा जाएगा. यह इवेंट 13 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु के 33&Brew, Prestige Technostar में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. यानी भारत में इसे पाने का मौका भी बेहद सीमित है.