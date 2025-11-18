Advertisement
Nothing Phone 3a Lite की लॉन्च डेट आई सामने! बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगा धांसू कैमरा, जानिए सबकुछ

Nothing Phone 3a Lite की लॉन्चिंग 27 नवंबर 2025 को होगी. कंपनी पहले ही इस मॉडल को दुनिया के कई देशों में पेश कर चुकी है और भारत में इसे कम कीमत के साथ लाया जा रहा है.

 

Nov 18, 2025, 02:30 PM IST
Nothing Phone 3a Lite की लॉन्च डेट आई सामने! बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगा धांसू कैमरा, जानिए सबकुछ

लंदन की टेक कंपनी नथिंग ने भारतीय बाजार के लिए अपने नए स्मार्टफोन की लॉन्च तारीख की घोषणा कर दी है. यह नया फोन नथिंग फोन 3ए लाइट नाम से आएगा और इसकी लॉन्चिंग 27 नवंबर 2025 को होगी. कंपनी पहले ही इस मॉडल को दुनिया के कई देशों में पेश कर चुकी है और भारत में इसे कम कीमत के साथ लाया जा रहा है. नथिंग का दावा है कि यह फोन उनकी पहचान बने पारदर्शी डिजाइन, नए अनुभव और संतुलित प्रदर्शन को कम कीमत में लोगों तक पहुंचाएगा.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Phone (3a) Lite. 27.11. 12:00 PM.<br><br>Light up the everyday. <a href="https://t.co/soQ00zSLUH">pic.twitter.com/soQ00zSLUH</a></p>&mdash; Nothing India (@nothingindia) <a href="https://twitter.com/nothingindia/status/1990411511022375394?ref_src=twsr...">November 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कंपनी का लक्ष्य- कम कीमत में प्रीमियम अनुभव
नथिंग का कहना है कि फोन 3ए लाइट का मकसद उन यूजर्स को भी नथिंग का प्रीमियम अनुभव देना है, जो कम बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहते हैं. डिजाइन से लेकर सिस्टम तक, इसे उन सभी फीचर्स के साथ तैयार किया गया है, जो कंपनी के महंगे मॉडलों में मिलते हैं.

प्रीमियम डिस्प्ले और मजबूत बॉडी
दुनियाभर में नथिंग फोन 3ए लाइट को 6.77 इंच के लचीले अमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है. यह स्क्रीन 120 हर्ट्ज के तेज रिफ्रेश रेट और तीन हजार निट्स तक की अधिकतम ब्राइटनेस देती है, जो इस कीमत में बहुत प्रीमियम माना जाता है. फोन के आगे और पीछे पांडा ग्लास की सुरक्षा दी गई है, जिससे यह गिरने या खरोंच लगने पर काफी हद तक सुरक्षित रहता है. इसके अलावा फोन को आईपी 54 रेटिंग मिली है, यानी धूल और हल्के पानी के छींटों से यह सुरक्षित रहेगा.

लंबे समय चलने वाली बैटरी और तेज चार्जिंग
फोन 3ए लाइट में पांच हजार एमएएच की बैटरी दी गई है, जिसे पूरे दिन आराम से चलने के लिए बनाया गया है. इसके साथ तैंतीस वॉट की तेज चार्जिंग और पांच वॉट की रिवर्स चार्जिंग मिलती है. रिवर्स चार्जिंग की मदद से आप दूसरे फोन या छोटे उपकरण भी चला सकते हैं.

मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रो- बेहतर प्रदर्शन वाला प्रोसेसर
इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रो चिपसेट दिया गया है, जो आठ जीबी रैम और दो सौ छप्पन जीबी तक स्टोरेज के साथ आता है. स्टोरेज को दो टीबी तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह उन यूजर्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है, जो ज्यादा फोटो, वीडियो या ऐप्स रखते हैं. फोन नथिंग ओएस 3.5 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 15 पर आधारित है. कंपनी इस फोन को तीन बड़े सिस्टम अपडेट और छह साल तक सुरक्षा अपडेट देगी.

बेहतर कैमरा सेटअप- हर स्थिति में काम आने वाला कैमरा
फोन 3ए लाइट में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए जाएंगे. इसमें पचास मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, आठ मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और दो मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में सोलह मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो साफ तस्वीरें देता है.

रंग विकल्प और भारत में संभावित कीमत
दुनिया के कई देशों में यह फोन सफेद और काले रंग में मिलता है. वैश्विक कीमत लगभग दो सौ उनचास यूरो या पाउंड से शुरू होती है. भारत में उम्मीद है कि इसकी कीमत बीस हजार रुपये से कम रखी जाएगी, जिससे यह अपनी श्रेणी में बेहद आकर्षक विकल्प बन जाएगा. फोन की आधिकारिक लॉन्चिंग 27 नवंबर को होगी और तभी भारत की कीमत और बिक्री की तारीख का खुलासा किया जाएगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

NothingNothing Phone 3a LiteNothing Phone 3a Lite India Launch

