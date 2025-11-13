Advertisement
Nothing Phone 3a Lite की कीमत लीक! मिलेगा फ्लैगशिप जैसा डिजाइन, कैमरा भी होगा धमाकेदार

यह फोन नवंबर के आखिरी हफ्ते में भारतीय मार्केट में पेश किया जा सकता है. यूरोप में पहले ही यह फोन लॉन्च किया जा चुका है, और अब यह साल 2025 में Nothing की आखिरी बड़ी लॉन्चिंग हो सकती है. इस साल कंपनी ने पहले ही Phone (3a), Phone (3a) Pro और Phone 3 बाजार में उतार दिए हैं. नया मॉडल Nothing Phone (3a) Lite इस सीरीज़ का सबसे किफायती (affordable) स्मार्टफोन होगा.

 

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:03 PM IST
Nothing कंपनी अपना नया Nothing Phone (3a) Lite बहुत जल्द भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन नवंबर के आखिरी हफ्ते में भारतीय मार्केट में पेश किया जा सकता है. यूरोप में पहले ही यह फोन लॉन्च किया जा चुका है, और अब यह साल 2025 में Nothing की आखिरी बड़ी लॉन्चिंग हो सकती है. इस साल कंपनी ने पहले ही Phone (3a), Phone (3a) Pro और Phone 3 बाजार में उतार दिए हैं. नया मॉडल Nothing Phone (3a) Lite इस सीरीज़ का सबसे किफायती (affordable) स्मार्टफोन होगा.

भारत में Nothing Phone 3a Lite की संभावित कीमत
यूरोप में Nothing Phone (3a) Lite को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है – 8GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज. वहां इसकी शुरुआती कीमत €249 (लगभग ₹25,000) रखी गई है. भारत में इसके ₹20,000 से ₹25,000 के बीच लॉन्च होने की उम्मीद है. यह फोन Flipkart पर एक्सक्लूसिवली बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, और इसे ब्लैक और व्हाइट दो कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है. अगर यह कीमत तय होती है, तो Nothing Phone (3a) Lite उन यूजर्स के लिए बेहद आकर्षक विकल्प साबित हो सकता है जो स्टाइलिश डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं लेकिन बजट सीमित है.

डिजाइन और डिस्प्ले में फ्लैगशिप जैसा लुक
Nothing Phone (3a) Lite का डिजाइन कंपनी के Phone 3 मॉडल जैसा ही रखा गया है. इसमें भी वही ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लो लाइट डिज़ाइन देखने को मिलेगा जिसके लिए Nothing प्रसिद्ध है. फोन में 6.77 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका रेज़ॉल्यूशन 1080×2392 पिक्सल है, और स्क्रीन को Panda Glass प्रोटेक्शन दी गई है ताकि गिरने या स्क्रैच से सुरक्षा बनी रहे. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स तक पहुंच सकती है, यानी धूप में भी स्क्रीन साफ दिखेगी.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
Nothing Phone (3a) Lite में कंपनी ने MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जो 5G सपोर्ट के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है. यह फोन Nothing OS 3 पर चलता है, जो Android 16 पर आधारित है. इसमें अधिकतम 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. अगर स्टोरेज की कमी महसूस हो, तो यूजर 2TB तक माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए इसे बढ़ा सकते हैं.

कैमरा सेटअप: ट्रिपल लेंस के साथ शानदार तस्वीरें
Nothing Phone (3a) Lite में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP मैक्रो सेंसर के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. Nothing की इमेज प्रोसेसिंग तकनीक के साथ यह फोन लो-लाइट और डे-लाइट दोनों सिचुएशन में बेहतरीन फोटोज़ देने में सक्षम है.

बैटरी और चार्जिंग
इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से दे सकती है. यह 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में आधे से ज्यादा चार्ज हो सकता है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी लाइफ पहले के Lite मॉडल्स की तुलना में ज्यादा लंबी और बेहतर है.

लॉन्च से पहले बढ़ा उत्साह
Nothing Phone (3a) Lite के लॉन्च से पहले ही टेक मार्केट में इसका काफी चर्चा है. किफायती दाम, स्टाइलिश डिजाइन और Nothing के यूनिक “ग्लो लाइट” इफेक्ट की वजह से यह फोन युवा यूजर्स के बीच खासा लोकप्रिय हो सकता है. अगर Nothing इस फोन की कीमत ₹20,000 के करीब रखती है, तो यह भारत में 5G सेगमेंट का गेम-चेंजर स्मार्टफोन साबित हो सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Nothing, Nothing Phone 3a Lite, Nothing Phone 3a Lite price in India

