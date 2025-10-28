धूम मचाने आ रहा Nothing का कम कीमत वाला सबसे स्टाइलिश Smartphone, मिलेगा अलर्ट्स के लिए LED सिस्टम

Advertisement
कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर इसका टीजर वीडियो जारी किया है. वीडियो में फोन के रियर पैनल पर ग्लोइंग LED लाइट दिखाई गई है, जिससे पता चलता है कि इस मॉडल में कंपनी का Glyph Design System का हल्का वर्जन मिलेगा. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:27 AM IST
लंदन की टेक कंपनी Nothing ने अपने अगले स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite की लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है. यह फोन 29 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर इसका टीजर वीडियो जारी किया है. वीडियो में फोन के रियर पैनल पर ग्लोइंग LED लाइट दिखाई गई है, जिससे पता चलता है कि इस मॉडल में कंपनी का Glyph Design System का हल्का वर्जन मिलेगा. टीजर लाइन है- “Light up the everyday”, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि यह फोन यूजर्स को स्टाइलिश लुक के साथ नोटिफिकेशन और अलर्ट्स के लिए LED सिस्टम देगा.

डिजाइन और फीचर्स: क्या उम्मीद की जा सकती है
Nothing ने फोन का पूरा डिजाइन अभी नहीं दिखाया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कंपनी की ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन और मिनिमलिस्ट स्टाइल बरकरार रहेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी छोटे LED लाइट्स का इस्तेमाल कर सकती है, ताकि कास्ट और बैटरी कंजम्पशन दोनों को कम किया जा सके.

यह फोन दो रंगों में आ सकता है-
• ब्लैक (Black)
• व्हाइट (White)

परफॉर्मेंस और डिस्प्ले
Geekbench लिस्टिंग के अनुसार, Nothing Phone 3a Lite में MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट मिलेगा. इसके साथ फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी जा सकती है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.77 इंच का Full-HD+ AMOLED स्क्रीन होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो लंबा बैकअप दे सकती है. यह फोन कंपनी के दूसरे मॉडल CMF Phone 2 Pro से मिलता-जुलता हो सकता है.

कीमत और सॉफ्टवेयर
कीमत की बात करें तो Nothing Phone 3a Lite की भारत में अनुमानित कीमत करीब ₹20,000 हो सकती है. यह फोन Phone 3a और CMF सीरीज के बीच की कैटेगरी में रखा जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि Nothing ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने कुछ बजट डिवाइसेज में अब Instagram जैसे प्री-इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी ऐप्स शामिल करेगा. यह कंपनी की क्लीन UI पॉलिसी से एक नया बदलाव माना जा रहा है. संभावना है कि Phone 3a Lite इस बदलाव को पाने वाला पहला मॉडल होगा.

Nothing OS 4.0 और नए फीचर्स
यह फोन Nothing OS 4.0 पर चलेगा, जो Android 16 पर आधारित होगा. इसमें एक नया फीचर होगा — Lock Glimpse, जो यूजर की पसंद के अनुसार डायनामिक वॉलपेपर दिखाएगा. साथ ही, कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्राइवेसी फीचर्स पहले की तरह मजबूत रहेंगे, यानी यूजर डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.

