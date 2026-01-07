कीमत में भारी गिरावट! Nothing Phone 3a Lite अब ₹20,000 से भी कम में; जानिए कहां मिल रहा सस्ता

Nothing कंपनी ने पिछले साल नवंबर में अपना किफायती स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite लॉन्च किया था. यह 3a लाइनअप का सबसे वॉलेट-फ्रेंडली फोन माना जाता है. फोन को मार्केट में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी Amazon पर इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है. अब कंपनी और Amazon मिलकर इस पर ऐसा डिस्काउंट दे रहे हैं कि यह फोन पहले से भी सस्ता हो गया है. फिलहाल इसका 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आप ₹20,348 में खरीद सकते हैं, जबकि इसकी असली कीमत ₹22,999 थी. यानी सीधे-सीधे 12 प्रतिशत की छूट मिल रही है. खास बात यह है कि यह फाइनल डिस्काउंट नहीं है, इसके अलावा भी ऑफर मौजूद हैं.

बैंक ऑफर से और घट जाएगी कीमत

अगर आप Nothing Phone 3a Lite खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सही बैंक ऑफर का इस्तेमाल करके इसे ₹20,000 से भी नीचे ले जा सकते हैं. Amazon पर RBL Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 7.5 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,000 तक है. इस ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत घटकर ₹19,348 रह जाती है. इस प्राइस रेंज में AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला फोन मिलना आसान नहीं होता, इसलिए यह डील काफी शानदार मानी जा रही है. कम बजट में प्रीमियम फील वाला स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए यह मौका सही साबित हो सकता है.

एक्सचेंज ऑफर से और भी ज्यादा बचत

अगर आप और ज्यादा पैसे बचाना चाहते हैं, तो Amazon का एक्सचेंज ऑफर आपके काम आ सकता है. कंपनी पुराने स्मार्टफोन को बदलकर नया फोन लेने पर ₹19,250 तक की छूट दे रही है. हालांकि इतनी ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू कम ही लोगों को मिलती है, लेकिन अगर आपके पास ठीक-ठाक कंडीशन वाला फोन है तो कीमत में बड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपको सिर्फ ₹8-10 हजार की एक्सचेंज वैल्यू भी मिलती है, तो Nothing Phone 3a Lite बेहद कम दाम में आपका हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले एक्सचेंज ऑप्शन जरूर चेक कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

डिस्प्ले, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

Nothing Phone 3a Lite में 6.77-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग काफी स्मूद रहती है. ब्राइटनेस 1300 निट्स तक जाती है, इसलिए धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर लगा है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल और मल्टीटास्किंग के लिए मजबूत परफॉर्मेंस देता है. इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Nothing OS 3.5 पर चलता है, जो Android 15 पर आधारित है. कंपनी ने इसमें कुछ उपयोगी AI फीचर्स भी जोड़े हैं, जो यूज़र एक्सपीरियंस को और आसान बनाते हैं.

कैमरा और स्टोरेज

फोन के पीछे ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है. इसका मुख्य कैमरा 50MP का है, जिसके साथ 8MP और 2MP के दो सेकेंडरी लेंस मिलते हैं. फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के लिए अच्छा आउटपुट देता है. स्टोरेज के मामले में भी यह फोन अपने सेगमेंट में अलग नजर आता है. इसमें 8GB RAM और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिलता है. इतना ही नहीं, माइक्रोSD कार्ड की मदद से 2TB तक स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है, जो इस कीमत में बहुत कम फोन में देखने को मिलता है.

क्या यह फोन अभी खरीदना चाहिए?

अगर आप ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो, परफॉर्मेंस में भरोसेमंद हो और बजट पर भारी न पड़े, तो Nothing Phone 3a Lite एक बढ़िया विकल्प है. मौजूदा डिस्काउंट और बैंक ऑफर के बाद इसकी कीमत पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गई है. भारतीय यूज़र्स के लिए यह फोन डिजाइन, कैमरा और बैटरी के मामले में अच्छा बैलेंस बनाता है. इसलिए ₹20,000 से कम के सेगमेंट में यह डिवाइस इस समय सबसे दमदार डील्स में से एक बन चुका है.