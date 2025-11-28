Advertisement
trendingNow13021332
Hindi Newsटेक

Nothing Phone (3a) Lite Review: कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स, Gen Z को दीवाना बनाने वाला डिजाइन; जानिए खूबियां और कमियां

Nothing की पहचान उसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, और यह बात Lite वेरिएंट में भी बरकरार है. पहली नजर में ही यह फोन स्पष्ट कर देता है कि यह Nothing फैमिली का हिस्सा है. बैक पैनल ग्लास का है, जो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कम देखा जाता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nothing Phone (3a) Lite Review: कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स, Gen Z को दीवाना बनाने वाला डिजाइन; जानिए खूबियां और कमियां

Nothing ने पिछले कुछ सालों में अपनी यूनिक डिजाइन लैंग्वेज और क्लीन सॉफ्टवेयर के दम पर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अलग पहचान बना ली है. अब कंपनी अपने Phone 3 सीरीज में नया और सबसे किफायती मॉडल लेकर आई है – Nothing Phone (3a) Lite, जिसकी कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है. यह फोन उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो Nothing का डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी और सिस्टम एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन ज्यादा बजट में नहीं जाना चाहते. क्या यह फोन अपनी कीमत पर सही वैल्यू देता है? क्या यह अन्य मिड-रेंज फोन्स को टक्कर देता है? आइए इस रिव्यू में पूरी तस्वीर समझते हैं.

fallback

डिजाइन और बिल्ड: सस्ता पर प्रीमियम टच वाला फोन
Nothing की पहचान उसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, और यह बात Lite वेरिएंट में भी बरकरार है. पहली नजर में ही यह फोन स्पष्ट कर देता है कि यह Nothing फैमिली का हिस्सा है. बैक पैनल ग्लास का है, जो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कम देखा जाता है. डिजाइन थोड़ा सिंप्लिफाइड है क्योंकि यहां मल्टी-सेगमेंट Glyph लाइट की जगह एक सिंगल ग्लिफ स्ट्रिप मिलती है, जो नीचे दाईं तरफ लगी है. यही लाइट कॉल अलर्ट, कैमरा टाइमर और Essential Notifications जैसी सुविधाओं में काम आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फोन हाथ में हल्का लगता है, फ्लैट फ्रेम पकड़ने में आरामदायक है और Panda Glass के इस्तेमाल से फ्रंट-बैक दोनों तरफ प्रोटेक्शन मजबूत है. IP54 रेटिंग इसे धूल और छींटों से बचाती है. यह साफ है कि कंपनी ने डिजाइन को बिल्कुल भी सस्ता नहीं होने दिया, बल्कि इसे बाकी मॉडलों के जैसा प्रीमियम फील देने की कोशिश की है.

डिस्प्ले: इस कीमत में प्रीमियम फ्लैगशिप जैसी क्वालिटी
Nothing ने डिवाइस की कीमत कम रखने के बावजूद डिस्प्ले पर कोई कटौती नहीं की. फोन में 6.77 इंच का बड़ा फुल HD+ AMOLED पैनल दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और बहुत ही यूनिफॉर्म बेजेल्स के साथ आता है. यह वही डिस्प्ले है जो महंगे Phone 3a या 3a Pro में मिलता है. आउटडोर विजिबिलिटी बेहद अच्छी है, धूप में भी स्क्रीन बखूबी पढ़ी जा सकती है. 120Hz स्क्रॉलिंग स्मूथ है और वीडियो–फोटो देखने का अनुभव काफी जीवंत लगता है. इस कीमत में इतना शानदार डिस्प्ले मिलना अपने आप में बड़ा प्लस पॉइंट है.

fallback

परफॉर्मेंस: रोजमर्रा के लिए एक भरोसेमंद परफॉर्मर
फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro चिप मिलता है, जो 4nm पर बना है. इसके साथ 8GB RAM और 128GB/256GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन बहुत स्मूद चलता है—सोशल मीडिया, ब्राउजिंग, वीडियो और मल्टीटास्किंग में कहीं दिक्कत नहीं आती.

गेमिंग के मामले में यह बहुत भारी-भरकम प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन अच्छा संतुलन देता है. COD Mobile और BGMI जैसे गेम आराम से चलते हैं. Genshin Impact जैसे भारी गेम्स को खेलने के लिए सेटिंग्स थोड़ी कम करनी पड़ती है, जो बजट फोन के लिए बिल्कुल सामान्य बात है. थर्मल मैनेजमेंट शानदार है—लंबे इस्तेमाल में भी यह फोन ज्यादा गर्म नहीं होता.

सॉफ्टवेयर: क्लीन, स्मूथ और लम्बी अपडेट लाइफ
Nothing OS 3.5 Android 15 पर आधारित है और कंपनी तीन साल के Android अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट दे रही है. इस कीमत पर यह सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी मजबूत है. OS का इंटरफेस बहुत साफ, हल्का और डिस्टर्बेंस-फ्री है. Smart Drawer, Private Space, App Locker और Essential Space जैसी खूबियां इस्तेमाल में आसान हैं. AI आधारित Essential Key आपको नोट्स, रिकॉर्डिंग्स और इमेजेज को एक जगह मैनेज करने देता है. भारतीय वर्जन में Instagram और Facebook प्री-इंस्टॉल होने की संभावना है, लेकिन इन्हें हटाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि Lite वेरिएंट को भी वही फुल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, जो महंगे मॉडलों में मिलता है.

कैमरा: कीमत के हिसाब से संतुलित आउटपुट
फोन में तीन रियर कैमरे मिलते हैं—50MP Samsung मुख्य सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो. फ्रंट में 16MP कैमरा दिया गया है. दिन की रोशनी में फोटो काफी शार्प, डिटेल्ड और कलर-रिच आती हैं. लो-लाइट में नाइट मोड के साथ अच्छे शॉट मिलते हैं, लेकिन बिना नाइट मोड के डिटेल थोड़ी कम हो जाती है. पोर्ट्रेट शॉट अच्छे हैं और बokeh इफेक्ट भी भरोसेमंद है. वीडियो क्वालिटी 4K 30fps तक मिलती है, और EIS स्टेबिलाइजेशन भी ठीक काम करता है. कैमरा प्रीमियम न सही, पर इस प्राइस रेंज में निराश नहीं करता.

बैटरी और चार्जिंग: पूरे दिन की परफॉरमेंस
5000 mAh बैटरी आसानी से पूरा दिन निकाल देती है, चाहे आप गेमिंग करें, वीडियो देखें या ब्राउजिंग. इसमें 33W चार्जिंग मिलती है जो बहुत तेज नहीं लेकिन स्थिर है. साथ ही 5W रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है.

निष्कर्ष: क्या Nothing Phone (3a) Lite खरीदना चाहिए?
यदि आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें डिजाइन अलग हो, डिस्प्ले शानदार हो, सॉफ्टवेयर क्लीन और लॉन्ग-टर्म हो, और रोजमर्रा के इस्तेमाल में कोई दिक्कत न आए—तो यह फोन एक बेहतरीन विकल्प बनकर आता है. कैमरा ठीक है, बैटरी भरोसेमंद है और परफॉर्मेंस स्थिर है. यह फोन नए Nothing यूजर्स के लिए एंट्री-लेवल पासपोर्ट जैसा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

NothingNothing Phone 3a Lite reviewNothing Phone 3a Lite price

Trending news

हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल