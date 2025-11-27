भारत में तहलका मचाने आया Nothing Phone 3a Lite, 20 हजार से कम में मिल रहे प्रीमियम फीचर्स

Advertisement
Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 27, 2025, 01:52 PM IST
Nothing ने भारत में अपना सबसे किफायती स्मार्टफोन Phone 3a Lite लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस फोन में वही आइकॉनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph Interface दिया है, जो इसके महंगे फोन्स में मिलता है. कम कीमत के बावजूद फोन का बैक पैनल ग्लास से बना है और इसमें Panda Glass प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे यह स्क्रैच और छोटे गिरने से सुरक्षित रहता है. इसके साथ एक सिंगल Glyph लाइट भी मौजूद है, जो नोटिफिकेशन, चार्जिंग और अन्य अलर्ट्स के लिए यूज़ होती है. फोन का फ्रेम प्लास्टिक से बना है लेकिन हाथ में पकड़ने पर सॉलिड फील देता है. यह स्मार्टफोन तीन कलर्स—ब्लैक, वाइट और ब्लू—में उपलब्ध है. साथ ही इसमें IP54 रेटिंग है, यानी हल्की धूल और छींटों से सुरक्षा मिलती है.

बड़ा AMOLED डिस्प्ले और हाई ब्राइटनेस
Nothing Phone 3a Lite में 6.77 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग स्मूथ होगी और वीडियो देखने का अनुभव और बेहतर होगा. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है, जो धूप में भी स्क्रीन को साफ दिखाती है. इस स्क्रीन में भी Panda Glass प्रोटेक्शन दिया गया है. डिस्प्ले क्वालिटी लगभग उसी लेवल की है जैसी Nothing Phone 3a और CMF Phone 2 Pro में मिलती है. फोन में एक बॉटम-फायरिंग स्पीकर है जो मीडिया प्लेबैक के दौरान ठीक-ठाक लाउडनेस देता है.

शानदार परफॉर्मेंस Dimensity 7300 Pro के साथ
परफॉर्मेंस की बात करें तो Phone 3a Lite में वही MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट दिया गया है, जो CMF Phone 2 Pro में भी मिलता है. यह एक पावरफुल और पावर-एफिशिएंट प्रोसेसर है, जो मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी और हल्के गेमिंग को बिना किसी दिक्कत के संभाल सकता है. फोन में 8GB RAM दी गई है और स्टोरेज ऑप्शन 128GB और 256GB मिलते हैं. खास बात यह है कि इसमें MicroSD कार्ड का सपोर्ट भी है, यानी जरूरत पड़ने पर स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है.

ट्रिपल कैमरा सेटअप—50MP का मेन सेंसर
Nothing Phone 3a Lite में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इसका मुख्य कैमरा 50-मेगापिक्सल का है, जिसमें Optical Image Stabilisation (OIS) मिलता है, जिससे कम रोशनी में भी फोटो शार्प और स्टेबल आती हैं. इसके साथ 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है जो ग्रुप फोटोज और लैंडस्केप शॉट्स के लिए अच्छा है. तीसरा कैमरा 2-मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है. सामने की तरफ 16-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो सोशल मीडिया के लिए अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें देता है.

5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग
फोन में 5000mAh की बैटरी है, जो एक दिन से ज्यादा का बैकअप आसानी से दे सकती है. इसमें 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन कंपनी ने बॉक्स में चार्जर नहीं दिया है, जिसे अलग से खरीदना पड़ेगा. Nothing के अन्य फोन्स की तरह यह भी बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में अच्छा प्रदर्शन करता है.

सॉफ्टवेयर और लंबा अपडेट सपोर्ट
Nothing Phone 3a Lite में Nothing OS 3.5 मिलता है, जो Android 15 पर आधारित है. कंपनी का कहना है कि इस फोन को 3 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. यह इस प्राइस सेगमेंट में काफी लंबा सपोर्ट माना जाता है. हां, फोन में कुछ प्री-इंस्टॉल्ड थर्ड-पार्टी ऐप्स जरूर मिलते हैं.

कीमत और उपलब्धता
फोन की शुरुआती कीमत 20,999 रुपये है, जो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए है. बैंक ऑफर के साथ 1000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. 256GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. Nothing Phone 3a Lite की पहली सेल 5 दिसंबर से फ्लिपकार्ट और Nothing के रिटेल पार्टनर्स पर शुरू होगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

