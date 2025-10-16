Advertisement
 इस सीरीज में Nothing Phone 3a और Phone 3a Pro भी शामिल हैं. अब इस फोन की BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर लिस्टिंग सामने आई है, जिससे साफ हो गया है कि इसका लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:04 PM IST
जल्द आ रहा है Nothing Phone 3a Lite! BIS पर हुई लिस्टिंग से हुआ बड़ा खुलासा, कीमत होगी सबसे कम

Nothing कंपनी भारत में अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन कंपनी की आने वाली Phone 3a सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल होगा. इस सीरीज में Nothing Phone 3a और Phone 3a Pro भी शामिल हैं. अब इस फोन की BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर लिस्टिंग सामने आई है, जिससे साफ हो गया है कि इसका लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है.

BIS लिस्टिंग में क्या है खास?
टेक टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे (@Sudhanshu1414) ने BIS लिस्टिंग का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें फोन का मॉडल नंबर A001T दिखा है. यह मॉडल नंबर CMF Phone 2 Pro के मॉडल नंबर A001 से मिलता-जुलता है. इसका मतलब है कि Nothing Phone 3a Lite शायद CMF Phone 2 Pro का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होगा, जिसमें कंपनी ने कुछ बदलाव और अपग्रेड किए हैं ताकि इसे बजट सेगमेंट में फिट किया जा सके.

 

Nothing Phone 3a Lite के संभावित फीचर्स (Expected Features)

लीक्स के अनुसार, Nothing Phone 3a Lite एक ही वेरिएंट में आ सकता है- 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ. फोन को भारत में ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है. फोन में Nothing की सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिल सकती है, जो कंपनी के बाकी फोन्स की पहचान बन चुकी है.

CMF Phone 2 Pro जैसा होगा प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
अगर रिपोर्ट्स पर भरोसा करें, तो Nothing Phone 3a Lite में भी MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट दिया जा सकता है, जो पावरफुल और एफिशिएंट प्रोसेसर है. यही प्रोसेसर CMF Phone 2 Pro में भी इस्तेमाल हुआ था. इससे यह उम्मीद की जा रही है कि Lite वर्जन में भी परफॉर्मेंस शानदार होगी, खासतौर पर गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए.

कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी भी होंगे दमदार
अगर यह फोन CMF Phone 2 Pro पर बेस्ड है, तो इसमें 6.77-इंच Full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होगा. कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP मेन सेंसर, 50MP टेलीफोटो, और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेटअप मिलने की संभावना है. सेल्फी के लिए 16MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है. इसके अलावा, फोन में 5000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है, जिससे यह पावर और परफॉर्मेंस दोनों में शानदार साबित होगा.

भारत में जल्द लॉन्च की उम्मीद – कीमत क्या होगी?
BIS लिस्टिंग के बाद यह साफ हो गया है कि Nothing Phone 3a Lite भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है. अगर हम CMF Phone 2 Pro की कीमत से तुलना करें, जिसकी शुरुआती कीमत ₹18,999 थी, तो Nothing Phone 3a Lite की कीमत ₹16,000–₹18,000 के बीच हो सकती है. यह फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट रहेगा जो Nothing डिजाइन का अनुभव चाहते हैं, लेकिन कम बजट में.

