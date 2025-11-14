Advertisement
Nothing Phone 3a Pro पर तगड़ी छूट, सिर्फ 25,000 में मिल रहा प्रीमियम फोन, दनादन खरीद रहें ग्राहक

Nothing Phone 3a Pro: नथिंग फोन (3a) Pro अब भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. अगर आप एक स्टाइलिश और दमदार फोन खरीदना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट है. कीमत में बड़ी कटौती और बैंक ऑफर्स मिलकर जबरदस्त बचत करा सकते हैं. जानें इसके शानदार फीचर्स और कीमत की पूरी जानकारी.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:26 PM IST
Nothing Phone 3a Pro: अगर आप एक ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं जो शानदार डिजाइन के साथ-साथ पावरफुल कैमरा फीचर्स भी दे, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. Nothing ने इसी साल की शुरुआत में Nothing Phone (3a) Pro को लॉन्च किया था, जो अब भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. इस समय अमेजन पर चल रहे ऑफर के साथ आप इस मिड-रेंज फ्लैगशिप फोन को ₹25,000 से भी कम की कीमत पर खरीद सकते हैं.

Nothing Phone (3a) Pro पर तगड़ी छूट 
Nothing Phone (3a) Pro का 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च प्राइस ₹29,999 से काफी कम यानी कि ₹26,810 में लिस्ट किया गया है. Federal Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 7.5% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी ₹3,000 तक मिल सकता है. बैंक डिस्काउंट के बाद इस फोन का दाम घटकर सिर्फ ₹24,799 हो जाती है. इसके अलावा अगर आप अपना पुराना या मौजूदा फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹25,400 तक की एक्स्ट्रा वैल्यू मिल सकती है. एक्सचेंज की कीमत पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी.

Nothing Phone (3a) Pro के स्पेसिफिकेशंस
यह फोन अपने सेगमेंट में दमदार कैमरा और प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है. इसमें 6.77 इंच की FHD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 30-120Hz का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. फोन में ऑक्टा कोर Snapdragon 7s Gen 3 4nm प्रोसेसर दिया गया है, जो Adreno 720 GPU के साथ आता है. यह Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.1 पर काम करता है.

कैमरा फीचर्स और बैटरी 
कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी है. इसमें 50MP का OIS प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का 3x ऑप्टिकल जूम वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन 5000mAh की बड़ी बैटरी से लैस है, जो 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसमें 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और NFC जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं. यह डील फीचर-पैक्ड फोन खरीदने वालों के लिए एक शानदार मौका है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 फोन, 25 करोड़ बिक्री से रचा इतिहास, Gen-Z ने तो...

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

Nothing Phone 3a ProNothing Phone

