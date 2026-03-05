Advertisement
Nothing Phone 4a आज होगा लॉन्च: जानें कब और कहां देखें लाइवस्ट्रीम, क्या होंगे फीचर्स और संभावित कीमत

Nothing Phone 4a आज होगा लॉन्च: जानें कब और कहां देखें लाइवस्ट्रीम, क्या होंगे फीचर्स और संभावित कीमत

Nothing Phone 4a Launch Today: टेक जगत में अपनी ट्रांसपेरेंट स्टाइल के लिए जाने जानी वाली कंपनी  Nothing एक बार फिर मोबाइल मार्केट में बड़ी हलचल पैदा करने के लिए तैयार है! लंबे इंतजार और सोशल मीडिया पर बढ़ती बेताबी के बीच आज यानी 5 मार्च 2026 को Nothing Phone 4a का ग्लोबल डेब्यू होने जा रहा है. डिजाइन के दीवानों से लेकर रफ्तार के शौकीनों तक हर कोई जानना चाहता है कि  Nothing Phone 4a में क्या खास मिलने वाला है और इसकी कीमत क्या होगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 05, 2026, 01:51 PM IST
Nothing Phone 4a आज होगा लॉन्च: जानें कब और कहां देखें लाइवस्ट्रीम, क्या होंगे फीचर्स और संभावित कीमत

Nothing Phone 4a Price in India: स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing एक बार फिर से मोबाइल मार्केट में खलबली मचाने जा रही है. महीनों के इंतजार, कई लीक्स और टीजर्स के बाद 5 मार्च 2026 को Nothing Phone 4a की ग्रैंड एंट्री होने जा रही है. लंदन के सेंट्रल सेंट मार्टिन्स से होने वाले इस ग्लोबल इवेंट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं. सभी स्मार्टफोन लवर्स जानना चाहते हैं कि क्या इस बार Nothing का ग्लिफ बार इंटरफ़ेस और नया पेरिस्कोप कैमरा मिड-रेंज मार्केट के समीकरण बदल देगा? डिजाइन के शौकीनों से लेकर परफॉरमेंस के दीवानों तक हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि कार्ल पेई की कंपनी ने इस बार अपने पिटारे में क्या खास छिपा रखा है. 

कब और कैसे देखें लाइव इवेंट?
Nothing Phone 4a का ग्लोबल लॉन्च आज भारत के समय के अनुसार 4 बजे शाम को होगा. अगर आप इस इवेंट को लाइव देखना चाह रहे हैं तो Nothing के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पल-पल के अपडेट्स शेयर किए जाएंगे.

संभावित फीचर्स भी जान लीजिए

नया ग्लिफ इंटरफेस
स्मार्टफोन की दुनिया में Nothing की पहचान उसकी ट्रांसपेरेंट डिजाइन है. इस बार कंपनी Glyph Bar नाम का एक नया लाइटिंग एलिमेंट ला रही है, जो फोन के दाहिने किनारे पर होगा. इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक छोटी लाल लाइट भी दी जा सकती है.

कलर ऑप्शंस
इस बार Nothing का नया फोन ब्लैक और सिल्वर के साथ ही पिंक और ब्लू जैसे वाइब्रेंट कलर्स में भी आ सकता है.

परफॉरमेंस
मीडिया रिपोर्ट और लीक्स के अनुसार Phone 4a और 4a Pro Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आ सकता है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले काफी तेज होगा.

कैमरा
बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है जिसमें 50MP + 50MP + 8MP के सेंसर्स होने की उम्मीद है.

बैटरी
फोन में 5,400mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी.

ये भी पढ़ेंः दिखने में जुड़वां लेकिन अंदर से अलग, खरीदने से पहले iPhone 17e और 16e का फर्क जानिए

कितनी होगी कीमत?
लीक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में Nothing Phone 4a की शुरुआती कीमत ₹31,999 (8GB RAM + 128GB स्टोरेज) हो सकती है. यह बीते मॉडल Phone 3a ₹24,999 के मुकाबले लगभग 7,000 रुपये महंगा हो सकता है जो बताता है कि नथिंग अब प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट पर फोकस कर रही है. हालांकि सटीक कीमत और स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा आज शाम के इवेंट में ही उठेगा.

ये भी पढे़ंः फेसबुक-Insta में नौकरी चाहिए? मेटा के CTO ने बताया किन लोगों को हायर करती है कंपनी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

Nothing Phone 4aNothing Phone 4a launch

