Nothing Phone 4a Review: शानदार डिस्प्ले और धांसू कैमरा, खरीदने से पहले जान लीजिए कैसा है ये मिड-रेंज Smartphone

Nothing Phone 4a Review: Nothing ने लंदन में अपनी 4a सीरीज को लॉन्च कर दिया है. जिसमें नथिंग 4a और नथिंग 4a Pro है Phone 4a की शुरुआती कीमत ₹31,999 रखी गई है. इस स्मार्टफोन में 70x अल्ट्रा जूम वाला 50MP पेरिस्कोप कैमरा और Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. आकर्षक पारदर्शी डिजाइन और नए Glyph Bar इंटरफेस के साथ यह फोन Android 16 पर आधारित Nothing OS 4.1 पर काम करता है. हम Nothing Phone 4a को कुछ समय से यूज कर रहे हैं. आइए बताते हैं 2 हफ्ते यूज करने के बाद हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा...

डिजाइन: अलग पहचान देने की कोशिश

Nothing Phone 4a को देखते ही साफ पता चल जाता है कि यह Nothing का ही फोन है. कंपनी का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन यहां भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं. कैमरा मॉड्यूल अब थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है और उसके साथ नया Glyph Bar भी दिया गया है. फोन के बैक पैनल को Panda Glass से प्रोटेक्ट किया गया है. डिजाइन थोड़ा व्यस्त जरूर लगता है, लेकिन यही इसकी पहचान भी बनाता है. इसके कोने पहले से ज्यादा गोल हैं, जिससे इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़ना आसान हो जाता है. फोन का फ्रेम फ्लैट प्लास्टिक का है और वजन लगभग 204 ग्राम है. हालांकि यह बहुत भारी महसूस नहीं होता. फोन को IP64 रेटिंग भी दी गई है, जिससे यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहता है.

Glyph Bar: Nothing की सबसे अलग पहचान

Nothing Phone 4a की सबसे खास चीज इसका Glyph Bar है. इसमें 63 मिनी LED लाइट्स दी गई हैं, जिन्हें छह अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया है. इन लाइट्स का इस्तेमाल कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज अलर्ट, फूड डिलीवरी या कैब स्टेटस जैसी चीजों के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा कैमरा इस्तेमाल करते समय यह काउंटडाउन लाइट की तरह भी काम करता है. Nothing का दावा है कि नया Glyph Bar पहले के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा ब्राइट है. यूजर्स इसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं. हालांकि अभी सभी ऐप्स इस फीचर को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इसका पूरा फायदा लेने में समय लग सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Nothing Phone 4a Series Launched In India: कितनी है भारत में कीमत? क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं? सबकुछ जानिए यहां

डिस्प्ले: बड़ा और ब्राइट AMOLED पैनल

Nothing Phone 4a में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्क्रीन काफी ब्राइट है और इसमें 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. डिस्प्ले के रंग काफी पंची दिखते हैं और वीडियो देखने या गेम खेलने का अनुभव अच्छा रहता है. फोन में ड्यूल स्पीकर भी दिए गए हैं, जिससे ऑडियो काफी लाउड और क्लियर सुनाई देता है. हालांकि इस फोन के बेजल्स सेगमेंट में सबसे पतले नहीं हैं, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह ज्यादा परेशान नहीं करते.

परफॉर्मेंस: रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्मूथ

Nothing Phone 4a में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले अपग्रेड है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन काफी स्मूथ चलता है. ऐप्स जल्दी खुलते हैं और मल्टीटास्किंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती. म्यूजिक, नेविगेशन और कैमरा एक साथ इस्तेमाल करने पर भी फोन स्थिर रहता है. गेमिंग की बात करें तो BGMI जैसे गेम 120FPS तक चल सकते हैं और लंबे समय तक खेलने पर भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होता.

ये भी पढ़ें- युद्ध में AI का इस्तेमाल! गूगल और OpenAI के कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी, छिड़ गई टेक जगत की बड़ी 'वॉर'

कैमरा: टेलीफोटो लेंस देता है फायदा

Nothing Phone 4a में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का मेन कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है. मेन कैमरा अच्छी डिटेल और नैचुरल कलर देता है. वहीं 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा इस प्राइस रेंज में काफी उपयोगी साबित होता है. करीब 7x जूम तक तस्वीरें अच्छी आती हैं, जबकि 70x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट भी मिलता है. पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन काफी अच्छा है और सेल्फी कैमरा भी स्किन टोन को नैचुरल रखता है. हालांकि अल्ट्रावाइड कैमरा बाकी सेंसर के मुकाबले थोड़ा कमजोर लगता है.

बैटरी लाइफ: ठीक-ठाक लेकिन सबसे बेहतर नहीं

फोन में 5400mAh की बैटरी दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. सामान्य इस्तेमाल में फोन करीब 6 से 7 घंटे का स्क्रीन-ऑन टाइम दे देता है. हालांकि कुछ प्रतिस्पर्धी फोन इससे बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, इसलिए बैटरी बैकअप के मामले में यह सबसे आगे नहीं है. एक और कमी यह है कि बॉक्स में चार्जर नहीं दिया गया है.

यूजर एक्सपीरियंस: साफ और मिनिमल इंटरफेस

Nothing Phone 4a में Android 16 आधारित Nothing OS 4.1 मिलता है. इंटरफेस काफी साफ और मिनिमल है, जो स्टॉक एंड्रॉयड जैसा अनुभव देता है. फोन में कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं. यूजर्स अपने खुद के विजेट बना सकते हैं, AI से वॉलपेपर जेनरेट कर सकते हैं और Essential Space के जरिए स्क्रीनशॉट्स को ऑटोमैटिक कैटेगराइज कर सकते हैं. हालांकि फोन में Facebook और Instagram जैसे कुछ प्री-इंस्टॉल ऐप्स मिलते हैं, जिन्हें हटाया जा सकता है.

खूबियां और कमियां

Nothing Phone 4a की सबसे बड़ी ताकत इसका यूनिक डिजाइन और Glyph Bar है, जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है. डिस्प्ले ब्राइट और रंगीन है, परफॉर्मेंस रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी स्मूथ है और टेलीफोटो कैमरा इस कीमत में एक बड़ा फायदा देता है. वहीं इसकी कुछ कमियां भी हैं. बैटरी बैकअप ठीक है लेकिन इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर नहीं है. फोन की IP रेटिंग भी कुछ प्रतिद्वंदियों से कम है और बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता.

फाइनल वर्डिक्ट

Nothing Phone 4a एक ऐसा स्मार्टफोन है जो डिजाइन और एक्सपीरियंस के दम पर खुद को अलग साबित करता है. यह फोन सबसे पावरफुल या सबसे लंबी बैटरी देने वाला डिवाइस नहीं है, लेकिन इसका यूनिक डिजाइन, अच्छा कैमरा और क्लीन सॉफ्टवेयर इसे एक दिलचस्प विकल्प बनाते हैं. अगर आप ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो भीड़ से अलग दिखे और रोजमर्रा के इस्तेमाल में भरोसेमंद परफॉर्मेंस दे, तो Nothing Phone 4a निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.