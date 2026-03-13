Nothing Phone (4a) पर मिल रही है ₹4,000 तक की भारी छूट, खरीदने से पहले जान लें ये खास बातें

Nothing ने भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Nothing Phone (4a) की बिक्री शुरू करने की घोषणा कर दी है. कंपनी का कहना है कि यह नया स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में नया स्टैंडर्ड सेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस सीरीज में Nothing का खास ट्रांसपेरेंट डिजाइन, पावरफुल Snapdragon प्रोसेसर, एडवांस कैमरा सिस्टम और लेटेस्ट Nothing OS का अनुभव दिया गया है. कंपनी के मुताबिक यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. Nothing की पहचान उसकी यूनिक डिजाइन लैंग्वेज है और इस बार भी कंपनी ने उसी स्टाइल को आगे बढ़ाया है.

दमदार कैमरा और 70x तक का जूम

Nothing Phone (4a) में कंपनी ने शानदार कैमरा सिस्टम दिया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है. इसके साथ 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है जो 70x तक अल्ट्रा जूम सपोर्ट करता है.

फोन में Sony का अल्ट्रा-वाइड सेंसर भी दिया गया है जिससे वाइड एंगल फोटो लेना आसान हो जाता है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. कंपनी ने इसमें TrueLens Engine 4 कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी सिस्टम दिया है, जो AI की मदद से बेहतर फोटो लेने में मदद करता है. इस तकनीक की मदद से यूजर लैंडस्केप से लेकर दूर मौजूद ऑब्जेक्ट तक को ज्यादा क्लियर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं.

बड़ा AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon प्रोसेसर

फोन में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद हो जाता है. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass 7i दिया गया है.

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगाया गया है. यह चिपसेट रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ गेमिंग में भी अच्छी स्पीड देता है. कंपनी का कहना है कि यह प्रोसेसर यूजर्स को स्मूद और तेज परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है.

नया Glyph Bar और ट्रांसपेरेंट डिजाइन

Nothing के फोन की सबसे बड़ी पहचान उसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph लाइटिंग सिस्टम है. Phone (4a) में कंपनी ने नया Glyph Bar दिया है, जो स्मार्ट नोटिफिकेशन दिखाने में मदद करता है. यह लाइटिंग सिस्टम सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए ही नहीं बल्कि फोटो और वीडियो लेते समय फिल लाइट के रूप में भी काम कर सकता है. डिजाइन की बात करें तो फोन Blue, Pink, Black और White जैसे बोल्ड कलर ऑप्शन में आता है. इसके साथ IP64 रेटिंग भी दी गई है, जिससे यह धूल और पानी के हल्के छींटों से सुरक्षित रहता है.

बड़ी बैटरी और लेटेस्ट Nothing OS

Nothing Phone (4a) में 5400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो पूरे दिन का बैकअप देने का दावा करती है. इसके साथ 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. यह स्मार्टफोन Nothing OS 4.1 पर चलता है जो Android 16 पर आधारित है. इसमें कई नए AI टूल्स और पर्सनलाइजेशन फीचर दिए गए हैं, जिससे यूजर अपने फोन को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम तेज और स्मूद एक्सपीरियंस देता है.

कीमत, ऑफर और उपलब्धता

Nothing Phone (4a) तीन वेरिएंट में उपलब्ध है. इसके 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 31,999 रुपये रखी गई है, जबकि 8GB + 256GB वेरिएंट 34,999 रुपये में मिलेगा. वहीं 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 37,999 रुपये है.

वहीं Nothing Phone (4a) Pro भी तीन वेरिएंट में आता है. इसके 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 39,999 रुपये, 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये और 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 45,999 रुपये रखी गई है.

लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहकों को बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी मिलेगा. इन ऑफर्स के बाद Phone (4a) की प्रभावी शुरुआती कीमत लगभग 24,999 रुपये और Phone (4a) Pro की कीमत लगभग 34,999 रुपये तक हो सकती है.

यहां से खरीद सकते हैं फोन

Nothing Phone (4a) सीरीज की बिक्री भारत में आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है. ग्राहक इसे Flipkart, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales और देशभर के कई ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं.