Nothing Phone 4a Series Launched In India: कितनी है भारत में कीमत? क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं? सबकुछ जानिए यहां

Nothing Phone 4a Series: Nothing ने भारत में अपनी नई Nothing Phone 4a Series लॉन्च कर दी है. इस नई सीरीज में दो स्मार्टफोन शामिल हैं—Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro. दोनों ही डिवाइस में टेलीफोटो कैमरा, Snapdragon प्रोसेसर, ट्रांसपेरेंट डिजाइन और नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं. इसके अलावा इन स्मार्टफोन्स में Nothing OS 4.1 मिलता है, जो कई AI टूल्स और बेहतर पर्सनलाइजेशन फीचर्स के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह सीरीज डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में पहले से ज्यादा एडवांस है.

Nothing Phone 4a और 4a Pro की कीमत और सेल डेट

भारत में Nothing Phone 4a की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. वहीं 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 34,999 रुपये में आएगा, जबकि 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 37,999 रुपये है. दूसरी तरफ Nothing Phone 4a Pro की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये है. इसके 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये है, जबकि 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल 45,999 रुपये में मिलेगा. कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 6,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है.

ये भी पढ़ें- युद्ध में AI का इस्तेमाल! गूगल और OpenAI के कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी, छिड़ गई टेक जगत की बड़ी 'वॉर'

Add Zee News as a Preferred Source

Nothing Phone 4a की बिक्री 13 मार्च से शुरू होगी, जबकि Nothing Phone 4a Pro 27 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. दोनों स्मार्टफोन Flipkart पर बेचे जाएंगे. कलर ऑप्शन की बात करें तो Phone 4a ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट रंग में आएगा, जबकि Phone 4a Pro ब्लैक, पिंक और सिल्वर कलर में मिलेगा.

Nothing Phone 4a के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Nothing Phone 4a में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है और यह Android 16 पर आधारित Nothing OS 4.1 पर चलता है. कंपनी ने तीन साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का LTPS flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1224×2720 पिक्सल है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 1.07 बिलियन कलर सपोर्ट करती है. गेमिंग के दौरान 2500Hz टच सैंपलिंग रेट और 2160Hz PWM डिमिंग का सपोर्ट भी मिलता है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है.

फोन में 4nm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.7GHz तक है. इसके साथ Qualcomm Hexagon NPU भी दिया गया है. डिवाइस में 12GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है. साथ ही फोन को धूल और पानी के छींटों से बचाने के लिए IP64 रेटिंग दी गई है.

Glyph Bar और कैमरा फीचर्स

Nothing Phone 4a में नया Glyph Bar इंटरफेस दिया गया है, जिसमें 63 मिनी LED लाइट्स और छह अलग-अलग जोन हैं. इसके जरिए यूजर को नोटिफिकेशन, कॉल, टाइमर और अन्य फीचर्स के लिए खास लाइटिंग इफेक्ट मिलते हैं. कैमरा की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का मेन कैमरा Samsung GN9 सेंसर और OIS के साथ आता है. इसके अलावा 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 70x तक अल्ट्रा जूम सपोर्ट करता है. तीसरा 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, जिसमें Sony IMX355 सेंसर और 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है.

बैटरी और कनेक्टिविटी

Nothing Phone 4a में 5400mAh की बैटरी दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि यह फोन करीब 64 मिनट में 1 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और USB Type-C पोर्ट मिलता है. इसके अलावा फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और कई अन्य सेंसर भी दिए गए हैं.

Nothing Phone 4a Pro के स्पेसिफिकेशन

Nothing Phone 4a Pro भी ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आता है और Nothing OS 4.1 पर चलता है. इसमें 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. फोन में 4nm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है और इसमें 12GB तक LPDDR5x RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलता है. यह डिवाइस IP65 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा देता है. बैटरी की बात करें तो इसमें भी 5400mAh बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.

Glyph Matrix और कैमरा सेटअप

Phone 4a Pro में Glyph Bar की जगह बड़ा Glyph Matrix इंटरफेस दिया गया है. इसमें 137 मिनी LED लाइट्स हैं और यह 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस दे सकता है. इसके जरिए बैटरी स्टेटस, डिजिटल क्लॉक, टाइमर और अन्य विजुअल इफेक्ट्स दिखाए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- फेसबुक-Instagram में नौकरी चाहिए? मेटा के CTO ने बताया किन खूबियों वाले लोगों को हायर करती है कंपनी

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा Sony LYT-700c सेंसर के साथ दिया गया है. इसके साथ 50MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 140x तक अल्ट्रा जूम सपोर्ट करता है. तीसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है. सेल्फी के लिए इसमें भी 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.