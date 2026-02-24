Advertisement
Hindi NewsटेकNothing Phone 4a Launch से कुछ दिन पहले डिजाइन आया सामने, जानिए क्या मिल सकते हैं फीचर्स और कितनी हो सकती है कीमत

Nothing Phone 4a Launch से कुछ दिन पहले डिजाइन आया सामने, जानिए क्या मिल सकते हैं फीचर्स और कितनी हो सकती है कीमत

 Apple के अपकमिंग इवेंट के ठीक एक दिन बाद होगा. यानी स्मार्टफोन फैंस के लिए यह हफ्ता काफी व्यस्त रहने वाला है. इस सीरीज में दो मॉडल आने की उम्मीद है- Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:27 AM IST
लंदन बेस्ड टेक ब्रांड Nothing अगले हफ्ते भारत में अपनी नई Phone 4a सीरीज लॉन्च करने जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह लॉन्च इवेंट Apple के अपकमिंग इवेंट के ठीक एक दिन बाद होगा. यानी स्मार्टफोन फैंस के लिए यह हफ्ता काफी व्यस्त रहने वाला है. इस सीरीज में दो मॉडल आने की उम्मीद है- Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro. कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लीक और रिपोर्ट्स के जरिए कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं.

लॉन्च डेट और सेल डिटेल
Nothing ने कंफर्म किया है कि Phone 4a सीरीज 5 मार्च को सुबह 4:00 बजे (IST) लॉन्च होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड Phone 4a की बिक्री 12 मार्च से शुरू हो सकती है. वहीं Pro वर्जन की सेल थोड़ी देर से, संभवतः 26 मार्च से शुरू हो सकती है.

Nothing Phone 4a Pro: क्या होंगे फीचर्स?
लीक्स के अनुसार, Nothing Phone 4a Pro में 6.82 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट दिए जाने की चर्चा है. यह फोन 12GB तक RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आ सकता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 5,080mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. कैमरा सेटअप में ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें तीनों सेंसर 50MP के हो सकते हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है.

Nothing Phone 4a: स्टैंडर्ड मॉडल से क्या उम्मीद?
वहीं Nothing Phone 4a में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. यह फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आ सकता है. RAM और स्टोरेज के मामले में यह भी 12GB और 256GB तक का विकल्प दे सकता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 5,400mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. कैमरा सेटअप में 50MP का मेन सेंसर, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हो सकता है. सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है.

भारत में संभावित कीमत
कीमत की बात करें तो लीक के अनुसार Nothing Phone 4a की शुरुआती कीमत करीब 31,999 रुपये हो सकती है. वहीं Phone 4a Pro की कीमत लगभग 41,999 रुपये रखी जा सकती है. अगर ये स्पेसिफिकेशन और कीमत सही साबित होते हैं, तो Nothing की नई सीरीज मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में कड़ी टक्कर दे सकती है. अब सभी की नजर 5 मार्च के लॉन्च इवेंट पर है, जहां कंपनी इन दोनों फोन्स से जुड़े सभी राज खोलेगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

NothingNothing Phone 4a India launchNothing Phone 4a Pro

