/Nothing का बड़ा धमाका! इस सस्ते फोन में मिलेगा धांसू Snapdragon प्रोसेसर, उड़ जाएंगे सबके होश!

Nothing अपने नए स्मार्टफोन Nothing Phone 4b को लेकर हर दिन नए खुलासे कर रही है. कंपनी ने अब आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि इस आने वाले फोन में Qualcomm Snapdragon का दमदार प्रोसेसर दिया जाएगा. अगर आप भी एक यूनिक डिजाइन और तेज परफॉर्मेंस वाले बजट-फ्रेंडली फोन का इंतजार कर रहे हैं, तो 7 जुलाई को होने वाला यह लॉन्च आपके लिए बेहद खास होने वाला है.
Nothing कंपनी अपनी नई 'b' सीरीज के साथ मार्केट में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि Nothing Phone 4b में Qualcomm Snapdragon का बेहतरीन प्रोसेसर मिलेगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक सटीक मॉडल का नाम नहीं बताया है. लेकिन हालिया रिपोर्ट्स और लीक हुई जानकारियों के अनुसार, इसमें Snapdragon 6 Gen 4 SoC प्रोसेसर दिया जा सकता है. यह चिपसेट इस फोन को एक दमदार मिड-रेंज डिवाइस बनाएगा, जो रोजमर्रा के कामों को चुटकियों में संभाल लेगा.
यह नया स्मार्टफोन Nothing इकोसिस्टम में एंट्री करने का सबसे किफायती जरिया बनने जा रहा है. कंपनी का कहना है कि इस नई सीरीज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को कम कीमत में भी सिग्नेचर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और पारदर्शी (Transparent) लुक मिल सके. इसके साथ ही इस फोन में ऑन-डिवाइस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई खास फीचर्स भी देखने को मिलेंगे. यह फीचर्स आपके फोन चलाने के अंदाज को पूरी तरह बदल देंगे.
अगर बात करें इस फोन के अन्य फीचर्स की, तो लीक के मुताबिक इसमें 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है. यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी, जिससे गेमिंग और स्क्रॉलिंग का मजा दोगुना हो जाएगा. इसके अलावा, फोन में 5,400mAh की बड़ी बैटरी होने की बात कही जा रही है. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसके रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मुख्य सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा.
एक और हैरान करने वाली बात Geekbench लिस्टिंग से सामने आई है. इस फोन में 8GB RAM के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 आधारित Nothing OS मिल सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह गूगल के सबसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले शुरुआती स्मार्टफोन्स में से एक होगा. यह फोन दो वेरिएंट्स- 8GB + 128GB और 8GB + 256GB स्टोरेज में आ सकता है. कलर ऑप्शंस की बात करें तो कंपनी ने इसके ब्लू कलर को टीज किया है, लेकिन यह तीन अलग रंगों में उपलब्ध हो सकता है.
Nothing Phone 4b को भारत समेत वैश्विक बाजारों में 7 जुलाई को दोपहर 4 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा. कीमत के मामले में यह फोन काफी आक्रामक हो सकता है. जहां मौजूदा Phone 4a की शुरुआत 37,999 रुपये से होती है, वहीं माना जा रहा है कि Phone 4b की कीमत 30,000 रुपये के आसपास हो सकती है. कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं, ताकि इच्छुक ग्राहक लॉन्च से जुड़ी हर अपडेट पा सकें.