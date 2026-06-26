स्मार्टफोन की दुनिया में अपने अनोखे और ट्रांसपेरेंट डिजाइन के लिए मशहूर कंपनी Nothing एक बार फिर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है. कंपनी आगामी 7 जुलाई को अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 4b लॉन्च करने जा रही है. लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि लॉन्च से पहले ही इस फोन का पूरा लुक और डिजाइन ऑफिशियल तौर पर सामने आ गया है. कंपनी ने खुद अपने भारतीय सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर कर इस फोन की पहली झलक दुनिया को दिखा दी है. अगर आप भी एक स्टाइलिश और लीक से हटकर दिखने वाले बजट फोन का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है.
Nothing अपने स्मार्टफोन के डिजाइन को लेकर हमेशा से काफी गंभीर रहा है. Nothing Phone 4b में भी कंपनी ने अपनी उसी पुरानी पहचान यानी सिग्नेचर इंडस्ट्रियल लुक को बरकरार रखा है. इस बार बैक पैनल पर एक नया और फ्रेश लाइट ब्लू (हल्का नीला) कलर देखने को मिलने वाला है. इसका टेक्सचर्ड रियर पैनल फोन को काफी प्रीमियम और सबसे अलग लुक देता है. कंपनी ने इस फोन के डिजाइन को इस तरह तैयार किया है कि यह मार्केट में मौजूद दूसरे बोरिंग फोन की भीड़ में बिल्कुल अलग और चमचमाता हुआ नजर आए.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस फोन के बैक पैनल पर दो बड़े कैमरे दिए गए हैं. ये दोनों कैमरे एक बड़े और चौकोर कैमरा मॉड्यूल के अंदर फिट किए गए हैं, जो फोन के ऊपरी हिस्से में मौजूद है. यह कैमरा आइलैंड दिखने में थोड़ा बोल्ड और अट्रैक्टिव लगता है. कैमरे के ठीक बगल में एक वर्टिकल LED लाइट बार दी गई है, जो पुराने Phone 4a की याद दिलाती है. इसके साथ ही फ्लैश और ऑटोफोकस सेंसर के लिए एक अलग से कटआउट भी दिया गया है.
अगर फोन को पलटकर सामने से देखा जाए, तो इसका फ्रंट डिजाइन एक बेहतरीन बजट डिवाइस की तरह नजर आता है. सेल्फी कैमरे के लिए स्क्रीन के ठीक बीच में एक पंच-होल कटआउट दिया गया है. स्क्रीन के चारों तरफ के बेजल्स बहुत ज्यादा पतले तो नहीं हैं, खासकर नीचे की तरफ की चिन थोड़ी मोटी है, लेकिन फिर भी इसका पूरा लुक काफी साफ-सुथरा और मॉडर्न नजर आता है. यह डिजाइन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल और टिकाऊ महसूस होता है.
अगर बात करें फोन के अंदरूनी स्पेसिफिकेशन्स की, तो लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक Nothing Phone 4b में क्वालकॉम का नया Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है. इसका मतलब यह है कि आपको डेली ब्राउजिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान एक बढ़िया और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी. कंपनी 7 जुलाई को भारत में इस फोन को सबसे पहले लॉन्च करेगी, जिसके बाद इसे ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा.