Nothing Phone (4b) First Impression: पहली नजर में डिजाइन और AI फीचर्स ने किया इंप्रेस

Nothing Phone (4b) First Impression: Nothing Phone (4b) के साथ कुछ समय बिताने के बाद हमारा First Impression काफी पॉजिटिव रहा. फोन में नया Glyph Bar, Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर, 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और Nothing OS 4.1 का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जानिए इस First Impression में.
Nothing ने अपने नए Phone (4b) के जरिए मिड-प्रीमियम सेगमेंट में एक और मजबूत दावेदारी पेश की है. ₹34,999 की कीमत वाला यह स्मार्टफोन सिर्फ स्पेसिफिकेशन के दम पर नहीं बल्कि अपने यूनिक डिजाइन और AI एक्सपीरियंस की वजह से भी अलग नजर आता है. हमें इस फोन के साथ शुरुआती समय बिताने का मौका मिला और पहली नजर में यह डिवाइस कई मामलों में अच्छा प्रभाव छोड़ने में सफल रहा. हालांकि अंतिम राय रिव्यू के बाद ही दी जाएगी.
Nothing Phone (4b) को हाथ में लेते ही इसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन ध्यान खींचता है. इस बार कंपनी ने नया Glyph Bar दिया है जो पहले से ज्यादा ब्राइट है और कैमरा मॉड्यूल के साथ बेहतर तरीके से ब्लेंड होता है. फोन का पॉलीकार्बोनेट यूनिबॉडी डिजाइन मजबूत महसूस होता है और फिनिश भी प्रीमियम लगती है. फिंगरप्रिंट कम दिखाई देते हैं, जिससे फोन लंबे समय तक साफ नजर आता है.
फोन में 6.77 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz Adaptive Refresh Rate के साथ आता है. शुरुआती इस्तेमाल में स्क्रीन काफी स्मूद और ब्राइट लगी. स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के दौरान डिस्प्ले अच्छा एक्सपीरियंस देता है. आउटडोर में भी स्क्रीन आसानी से पढ़ी जा सकती है.
Nothing Phone (4b) में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. शुरुआती इस्तेमाल में ऐप्स तेजी से खुलते हैं और मल्टीटास्किंग के दौरान किसी तरह की लैग महसूस नहीं हुई. कंपनी ने बड़ा Vapor Chamber Cooling System भी दिया है, जिससे गेमिंग के दौरान हीट मैनेजमेंट बेहतर रहने की उम्मीद है. हालांकि इसकी असली क्षमता का पता हमारी फुल रिव्यू में चलेगा.
फोन का 50MP OIS कैमरा पहली नजर में अच्छी फोटो क्लिक करता है. दिन की रोशनी में डिटेल्स अच्छी दिखाई देती हैं और कलर भी नेचुरल नजर आते हैं. Ultra Wide कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इसे और उपयोगी बनाता है. कैमरे की पूरी क्षमता का मूल्यांकन हम विस्तृत रिव्यू में करेंगे.
Nothing OS 4.1 का अनुभव काफी साफ और हल्का महसूस हुआ. Essential Voice, Essential Search और Essential Space जैसे AI फीचर्स रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाने की कोशिश करते हैं. खास बात यह है कि AI फीचर्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर फोकस करते हैं. अगर ये रोजमर्रा के उपयोग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह फोन की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं.
भारत में मिलने वाला वेरिएंट 6000mAh बैटरी के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाला Nothing फोन है. फिलहाल शुरुआती इस्तेमाल में बैटरी परफॉर्मेंस संतोषजनक लगी, लेकिन इसकी असली टेस्टिंग लंबे इस्तेमाल के बाद ही संभव होगी.
पहले इंप्रेशन के आधार पर Nothing Phone (4b) एक संतुलित स्मार्टफोन नजर आता है. इसका डिजाइन भीड़ से अलग है, डिस्प्ले शानदार है, परफॉर्मेंस स्मूद लगती है और AI फीचर्स इसे दूसरे फोन्स से अलग पहचान देते हैं. अगर कैमरा और बैटरी हमारे लंबे टेस्ट में भी उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो ₹34,999 की कीमत पर यह अपने सेगमेंट का एक मजबूत विकल्प बन सकता है.