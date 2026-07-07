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Nothing Phone (4b) First Impression: पहली नजर में डिजाइन और AI फीचर्स ने किया इंप्रेस

Nothing Phone (4b) First Impression: यूनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन और दमदार AI फीचर्स के साथ Nothing Phone (4b) ने टेक मार्केट में एंट्री ले ली है. ₹34,999 की कीमत वाले इस फोन में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर और 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं पहली नजर में यह स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 07, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:22 PM IST
Nothing Phone (4b) First Impression: पहली नजर में डिजाइन और AI फीचर्स ने किया इंप्रेस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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