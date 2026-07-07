/भारत में लॉन्च हुआ Nothing Phone 4b फोन, 6000mAh की लंबी बैटरी के साथ मिल रहे दमदार फीचर्स, कीमत सिर्फ...

Nothing Phone (4b) Price: अगर आप भी प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बहुत महंगी कीमत से परेशान हैं, तो Nothing ने आपकी इस परेशानी को दूर कर दिया है. Nothing ने अपनी नई b सीरीज का पहला स्मार्टफोन Nothing Phone (4b) भारत में लॉन्च कर दिया है. इस फोन में न सिर्फ नथिंग का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, बल्कि इसमें अब तक की सबसे बड़ी बैटरी और कमाल के AI फीचर्स भी दिए गए हैं. अगर आप एक स्टाइलिश, अनोखे और पावरफुल फोन की तलाश में हैं, तो यह फोन आपके लिए एक परफेक्ट हो सकता है.
Nothing Phone (4b) का लुक बहुत ही शानदार है. कंपनी ने इसे 20 से ज्यादा इंटरनल डिजाइन रिफाइनमेंट के बाद तैयार किया है. इसमें आपको नया Glyph Bar मिलता है जो कि 45 छोटे-छोटे मिनी-एलईडी लाइट से बना है. यह लाइट्स आपको बिना स्क्रीन देखे नोटिफिकेशन, चार्जिंग प्रोग्रेस और कॉल अलर्ट्स की जानकारी देती हैं. फोन के पीछे क्रिस्टल-क्लियर सॉफ्ट पॉली कार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे काफी मजबूत और स्क्रैच-रेसिस्टेंट बनाती है. यह फोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है.
नथिंग ने इस बार अपने यूजर्स की सबसे बड़ी जरूरत को समझा है. इस फोन में 6000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो नथिंग के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है. यह खास तौर पर भारतीय मौसम और इस्तेमाल के तरीकों को देखकर बनाई गई है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर आप 22 घंटे तक यूट्यूब देख सकते हैं. इसके साथ ही फोन में 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो मात्र 30 मिनट में फोन को 50% तक चार्ज कर देता है.
रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु यानी RCB के फैंस के लिए एक और बड़ा सरप्राइज है. नथिंग ने आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए Phone (4b) RCB Edition भी लॉन्च किया है. यह फोन खास रेड कलर और आरसीबी ब्रांडिंग के साथ आता है. इसकी बिक्री बंगलुरु के नथिंग फ्लैगशिप स्टोर पर स्पेशल ड्रॉप के जरिए शुरू हो गई है.
परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन किसी से कम नहीं है. इसमें लेटेस्ट Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर 1 मिलियन (10 लाख) से भी ज्यादा है. गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें 4,400mm² का बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो फोन को गर्म होने से बचाता है. आप इसमें BGMI और CODM जैसे भारी गेम्स को 90 FPS पर बेहद स्मूथली खेल सकते हैं.
फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) के साथ आता है. इसके साथ एक 119 डिग्री का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है. इसमें TrueLens Engine 4 और Ultra XDR तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जो कम रोशनी में भी बेहतरीन और नेचुरल तस्वीरें खींचती हैं. इसके अलावा आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ-साथ फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड (Dual Capture) कर सकते हैं.
इस फोन में 6.77 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 nits है, जिससे कड़ी धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 पर आधारित Nothing OS 4.1 पर चलता है. कंपनी इस फोन के साथ 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैच दे रही है, जो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है. इसमें ChatGPT और Google Gemini जैसे कई एडवांस AI टूल्स भी इन-बिल्ट मिलते हैं.
Nothing Phone (4b) दो स्टोरेज ऑप्शन्स में मार्केट में उतारा गया है. अगर इसकी मूल कीमत (MRP) की बात करें, तो 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत ₹34,999 है और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत ₹38,999 रखी गई है. लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहकों को 7.5% का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. इन सभी ऑफर्स और डिस्काउंट के बाद, 8GB+128GB वाले बेस वेरिएंट को आप ₹29,999 की इफेक्टिव कीमत पर खरीद सकते हैं. वहीं इसका बड़ा वेरिएंट 8GB+256GB आपको ऑफर्स के बाद ₹33,699 में मिल जाएगा. इस फोन की सेल 14 जुलाई 2026 से फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स पर शुरू होगी.