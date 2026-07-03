/RCB फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज! Nothing ला रहा बेहद अनोखा Phone (4b) RCB Edition, जानें क्या होगा खास

क्रिकेट और स्मार्टफोन के दीवानों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई है. स्मार्टफोन की दुनिया में अपने अनोखे और ट्रांसपेरेंट डिजाइन के लिए मशहूर कंपनी 'नथिंग' (Nothing) ने एक बड़ा धमाका कर दिया है. नथिंग ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ अपनी साझेदारी के दो साल पूरे होने और टीम की ऐतिहासिक खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए एक बेहद खास और लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन 'Nothing Phone (4b) RCB Edition' को पेश किया है. यह स्मार्टफोन न केवल दिखने में बेहद गॉर्जियस है, बल्कि इसमें आपको नथिंग की नई 'b' सीरीज की ताकत और बेहतरीन फीचर्स भी मिलने वाले हैं.
स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग और आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया है. साल 2025 के टी20 सीजन में नथिंग इस टीम का एसोसिएट स्पॉन्सर था, लेकिन साल 2026 के इस सीजन में नथिंग इस टीम का 'टाइटल स्पॉन्सर' बन चुका है. इसी शानदार सफर और आरसीबी की ऐतिहासिक खिताबी जीत को यादगार बनाने के लिए कंपनी ने इस स्पेशल स्मार्टफोन को मार्केट में उतारा है. नथिंग के को-फाउंडर और इंडिया प्रेसिडेंट अकिस इवेंजलिडिस का कहना है कि यह फोन आरसीबी के फैंस और हमारी कम्युनिटी के लिए एक खास तोहफा है.
यह फोन नथिंग की बिल्कुल नई स्मार्टफोन सीरीज का हिस्सा है, जिसे "b" सीरीज नाम दिया गया है. कंपनी के बेस्ट-सेलिंग Phone (4a) सीरीज की भारी सफलता के बाद, नथिंग अब नए स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रख रहा है. इस नई 'b' सीरीज का मुख्य मकसद नई जनरेशन के यूजर्स तक नथिंग का प्रीमियम और यूनिक स्मार्टफोन एक्सपीरियंस पहुंचाना है. नथिंग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस फोन का लुक और इसका यूजर इंटरफेस युवाओं को ध्यान में रखकर बेहद कूल बनाया गया है.
लॉन्च से पहले ही इस स्मार्टफोन के कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो चुका है. Nothing Phone (4b) में पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन (Snapdragon) प्रोसेसर दिया गया है. इस प्रोसेसर की मदद से फोन न केवल सुपर-फास्ट और एफिशिएंट तरीके से काम करेगा, बल्कि इसमें ऑन-डिवाइस एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की क्षमताएं भी मिलेंगी. इसका मतलब है कि फोटो क्लिक करने से लेकर रोजमर्रा के टास्क तक, यह फोन एआई की मदद से आपके काम को बेहद आसान बना देगा.
अगर आप इस आरसीबी स्पेशल एडिशन फोन को अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फुर्ती दिखानी होगी. Nothing Phone (4b) RCB Edition को एक कलेक्टिबल प्रोडक्ट के रूप में पेश किया गया है, जिसका स्टॉक बेहद सीमित होगा. यह फोन 7 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा. इसके ठीक बाद, शाम 4:00 बजे से बेंगलुरु के नथिंग स्टोर पर एक एक्सक्लूसिव वन-डे ड्रॉप (One-day drop) के जरिए इसे बेचा जाएगा. कंपनी ने साफ किया है कि यह सेल 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी, यानी जिसका नंबर पहले आएगा, फोन उसी को मिलेगा. बाकी फीचर्स की पूरी जानकारी 7 जुलाई को लॉन्च इवेंट के दौरान सामने आएगी.