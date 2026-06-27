/लॉन्च से पहले ही लीक हुए Nothing Phone 4b के धांसू फीचर्स, कम कीमत में मिलेगा प्रीमियम लुक

ग्लोबल मार्केट में मेमोरी संकट के कारण स्मार्टफोन की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. ऐसे समय में लंदन की मशहूर टेक कंपनी नथिंग (Nothing) बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी आगामी 7 जुलाई को अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 4b लॉन्च करने जा रही है. नथिंग ने हाल ही में एक टीजर वीडियो जारी कर इसके डिजाइन की झलक दिखाई थी. अब इस स्मार्टफोन के आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं, जो इशारा करते हैं कि यह फोन कम कीमत में प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाला है.
नथिंग के को-फाउंडर अकिस इवेंजलिडिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए संकेत दिया था कि आगामी Nothing Phone 4b कंपनी की मौजूदा Phone 4a सीरीज से नीचे के प्राइस सेगमेंट में कदम रखेगा. इसका मतलब है कि यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा जो नथिंग के यूनिक डिजाइन को कम बजट में अपनाना चाहते हैं. वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों के बीच नथिंग का यह कदम स्मार्टफोन बाजार में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है.
मशहूर टिपस्टर योगेश ब्रार के मुताबिक Nothing Phone 4b में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. परफॉर्मेंस की बात करें तो इस अपकमिंग स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 (Snapdragon 6 Gen 4) चिपसेट दिया जा सकता है. यह फोन दो स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है, जिसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज का विकल्प मिलेगा.
लीक रिपोर्ट के अनुसार इस डिवाइस में पावर बैकअप के लिए 5,400mAh की एक बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो लंबे समय तक साथ निभाएगी. फोटोग्राफी लवर्स के लिए फोन के बैक पैनल पर 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलने की बात कही गई है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह स्मार्टफोन बॉक्स के बाहर ही लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 (Android 16) ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है, जो यूजर्स को एकदम नया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देगा.
नथिंग अपने अनोखे डिजाइन के लिए जाना जाता है और Nothing Phone 4b में भी कंपनी का सिग्नेचर सी-थ्रू (पारदर्शी) रियर पैनल देखने को मिलेगा. कंपनी ने इसे एक खास नीले (Blue) रंग में टीज किया है, जिसमें फोन के अंदरूनी हिस्से जैसे स्क्रू और खास टेक्सचर साफ दिखाई देते हैं. इसका यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन Phone 4a प्रो की तरह होने की उम्मीद है. फोन के किनारे घुमावदार हैं, जो इसे एक प्रीमियम और स्लीक लुक देते हैं.
इस फोन के पिछले हिस्से पर वर्टिकल शेप में ड्यूल-कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके ठीक बगल में एलईडी फ्लैश मौजूद है. इसके साथ ही नथिंग की पहचान बन चुका 'ग्लिफ बार' (Glyph Bar) इंटरफेस भी इसके रियर पैनल पर वर्टिकल स्टाइल में दिखाई देगा. यह एलईडी-आधारित इंटरफेस कॉल्स, नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग स्टेटस और अलग-अलग ऐप्स के अलर्ट के लिए विजुअल सिग्नल्स देगा. कुल मिलाकर यह बजट फोन लुक और फीचर्स दोनों के मामले में दमदार नजर आ रहा है.