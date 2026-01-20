Advertisement
Carl Pei का मास्टरस्ट्रोक! Nothing के नए लोगो को देख फैंस हैरान, क्या स्मार्टफोन का डिजाइन भी पूरी तरह बदल जाएगा?

Carl Pei का मास्टरस्ट्रोक! Nothing के नए लोगो को देख फैंस हैरान, क्या स्मार्टफोन का डिजाइन भी पूरी तरह बदल जाएगा?

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने नए लोगो को टीज़ करते हुए दिखाया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब Nothing अपनी पुरानी डॉट-मैट्रिक्स और पिक्सल-स्टाइल पहचान से आगे बढ़ रही है.

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:38 AM IST
Carl Pei का मास्टरस्ट्रोक! Nothing के नए लोगो को देख फैंस हैरान, क्या स्मार्टफोन का डिजाइन भी पूरी तरह बदल जाएगा?

Nothing ने आखिरकार अपने ब्रांड की पहचान में बड़े बदलाव की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने नए लोगो को टीज़ करते हुए दिखाया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब Nothing अपनी पुरानी डॉट-मैट्रिक्स और पिक्सल-स्टाइल पहचान से आगे बढ़ रही है. यह वही डिजाइन लैंग्वेज थी, जिसने लॉन्च के समय Nothing को बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स से अलग खड़ा किया था.

इस लोगो टीज़र के साथ कंपनी ने “Getting ready to make history” टैगलाइन का इस्तेमाल किया है. इसके साथ दो ब्लैक-एंड-व्हाइट इमेज भी शेयर की गई हैं, जिनमें Nothing का नया wordmark दिखाई देता है. यह बदलाव साफ तौर पर सिर्फ एक छोटा अपडेट नहीं, बल्कि ब्रांड की सोच में आए बड़े शिफ्ट की ओर इशारा करता है.

 

पिक्सल डिजाइन से साफ-सुथरे लुक की ओर

टीज़र इमेज को देखें तो Nothing का नया लोगो पहले की तुलना में ज्यादा क्लीन और कन्वेंशनल टाइपोग्राफी में नजर आता है. पहले जहां ब्रांड की पहचान डॉट्स और पिक्सल-इंस्पायर्ड डिजाइन से जुड़ी थी, वहीं अब यह ज्यादा सिंपल और मेनस्ट्रीम दिख रही है. कंपनी ने इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है और न ही यह साफ किया है कि यह बदलाव सिर्फ लोगो तक सीमित है या फिर पूरी ब्रांडिंग का हिस्सा है.

Nothing की ओर से किसी भी नए प्रोडक्ट, लॉन्च डेट या इवेंट का जिक्र नहीं किया गया है. इससे यह साफ होता है कि फिलहाल कंपनी का फोकस हार्डवेयर से ज्यादा अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पर है.

Nothing की डिजाइन फिलॉसफी में बदलाव
लॉन्च के बाद से ही Nothing ने खुद को एक design-first कंज्यूमर टेक ब्रांड के रूप में पेश किया है. इसके ट्रांसपेरेंट डिजाइन, यूनिक एलईडी लाइट्स और पिक्सल-स्टाइल लोगो ने स्मार्टफोन और ऑडियो मार्केट में इसे अलग पहचान दी. लेकिन अब जो नया लोगो सामने आया है, वह ज्यादा restrained और mainstream नजर आता है.

अगर यह बदलाव पूरी तरह लागू होता है, तो माना जा रहा है कि Nothing अपने बढ़ते प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी देना चाहती है. इसमें Nothing के स्मार्टफोन्स, ऑडियो प्रोडक्ट्स और इसका सब-ब्रांड CMF भी शामिल हो सकता है.

इंटरनेट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
Nothing के इस नए लोगो टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूज़र्स का मानना है कि जैसे-जैसे कंपनी ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह बदलाव जरूरी था. उनके मुताबिक यह ब्रांड की नेचुरल ग्रोथ को दिखाता है.

वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को डर है कि पिक्सल-स्टाइल लोगो छोड़ने से Nothing की वो खास पहचान खत्म हो सकती है, जिसने उसे भीड़ से अलग बनाया था. कुछ यूज़र्स ने नए लोगो की तुलना Jaguar ब्रांड के लोगो से भी की है और इसके पीछे किसी बड़े रणनीतिक बदलाव की अटकलें लगाई हैं. हालांकि कंपनी ने इस तरह के किसी भी बदलाव की पुष्टि नहीं की है.

आगे क्या देखने को मिल सकता है
Nothing ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि नया लोगो आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च होगा या इसके साथ वेबसाइट, ऐप्स, पैकेजिंग और मार्केटिंग में भी बदलाव किए जाएंगे या नहीं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी की ओर से कोई ब्लॉग पोस्ट, फॉलो-अप सोशल मीडिया अपडेट या पूरा ब्रांड रोलआउट देखने को मिल सकता है.

फिलहाल इतना तय है कि यह Nothing के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ब्रांडिंग बदलाव हो सकता है, जो आने वाले समय में कंपनी की नई दिशा को परिभाषित करेगा.

