Apple के बाद अब Nothing करने जा रहा भारत में ये बड़ा काम! स्मार्टफोन मार्केट में मची हलचल, पोस्ट में हो गया खुलासा

टेक ब्रैंड नथिंग जल्द भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है. कंपनी का यह विश्व स्तर पर दूसरा स्टोर होने वाला है. Nothing का यह स्टोर बड़े टेक ब्रांड जैसे Apple और Samsung को टक्कर देगा. कंपनी ने यह जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी है. हालांकि, अभी तक स्टोर खोलने की तारीख और स्थान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है. कंपनी ने स्टोर की घोषणा सबसे पहले सितंबर में की थी और तब कंरनी ने कहा था कि इसे 2025 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा.

Nothing का भारत पर क्यों फोकस?

Nothing के लिए भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है. यहां स्मार्टफोन और ऑडियो डिवाइस की मांग लगातार बढ़ रही है. कंपनी पहले से ही भारत में अपने फोन और ईयरबड्स बेच रही है और अब वह ग्राहकों के और करीब आना चाहती है. ऑफलाइन स्टोर खुलने से लोग सीधे ब्रांड से जुड़ सकेंगे और बिना किसी झंझट के कंपनी के प्रोडक्ट खरीद सकेंगे. कंपनी ने कहा कि यह स्टोर सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा स्पेस होगा जहां लोग नथिंग के फोन और दूसरे प्रोडक्ट्स को सामने से देख सकेंगे.

भारत में होगा नथिंग का दूसरा ब्रांड स्टोर

आपको बता दें कि भारत में खुलने वाला स्टोर दुनिया में नथिंग का दूसरा बड़ा स्टोर होगा. इससे पहले कंपनी का सिर्फ एक फ्लैगशिप स्टोर है. यह स्टोर लंदन में है और इसका नाम नथिंग स्टोर सोहो है. कंपनी ने यह स्टोर साल 2022 में लॉन्च किया था. फिलहाल नथिंग ने अभी तक यह नहीं बताया है कि भारत में इसका स्टोर कहां होगा.

Nothing स्टोर में क्या मिलेगा?

नथिंग का यह नया स्टोर आम मोबाइल शॉप जैसा नहीं होगा. कंपनी इसे एक अनुभव केंद्र की तरह बना रही है. यहां आने वाले लोग नथिंग के फोन, हेडफोन और दूसरे गैजेट्स को खुद देख सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें यह भी समझने का मौका मिलेगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इतने अलग और खास डिजाइन में क्यों बनाती है. स्टोर का लुक भी नथिंग की तरह ही अलग होगा. नथिंग अभी नई कंपनी है फिर भी इसने रिकॉर्ड समय में काफी तरक्की की है. भारत में नथिंग के प्रोडक्ट्स लोगों को खूब पसंद आते हैं.

कंपनी ने पूरी की तैयारी

भारत में नथिंग की नजरें टिकी हुई हैं. नथिंग की टीम काफी समय से इस स्टोर की तैयारी कर रही है. भारत में कंपनी के प्रमुख ने कहा कि यह स्टोर भारत में नथिंग के सफर का एक बड़ा कदम होगा. क्योंकि भारत के लोगों को अलग तरह के टेक प्रोडक्ट्स पसंद हैं और नथिंग उसी सोच पर काम कर रही है.

CMF के नए प्रोडक्ट होंगे लॉन्च

Nothing की सब-ब्रांड CMF भी भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है. आज 13 जनवरी CMF भारत में अपने नए हेडफोन लॉन्च करने जा रही है. इसमें यूजर्स को लंबी बैटरी और कस्टमाइजेबल डिजाइन देखने को मिलेगा. इससे साफ है कि कंपनी एक साथ कई नए प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में उतरने की तैयारी में है.

