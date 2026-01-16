Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में Nothing! भारत की सिलिकॉन वैली में होगा नया 'अड्डा'

Nothing भारत में अपना अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है और इस बार यह कदम सिर्फ ऑनलाइन स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रही है. इस स्टोर के लिए बेंगलुरु को चुना गया है. Nothing के लिए यह एक अहम मौका है, क्योंकि अब तक भारत में यह ब्रांड ज्यादातर ऑनलाइन-फर्स्ट मॉडल पर ही काम कर रहा था, लेकिन अब इसकी स्थायी ऑफलाइन मौजूदगी भी होने वाली है.

टीजर से मिले स्टोर के संकेत

कंपनी की तरफ से इस हफ्ते शेयर किए गए टीजर इस आने वाले स्टोर की झलक देते हैं. एक विजुअल में एक बड़ा ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉक्स दिखाया गया है, जिसके अंदर बेंगलुरु की एक मशहूर इमारत का सुनहरे-भूरे रंग का आर्किटेक्चरल मॉडल रखा है. इसके पीछे एक और ग्लास बॉक्स में ब्रिटेन के हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन का मॉडल नजर आता है, जिस पर साफ तौर पर “London” लिखा हुआ है. यह कॉन्ट्रास्ट जानबूझकर रखा गया लगता है, जो Nothing की लंदन में जड़ों और बेंगलुरु को नए फोकस मार्केट के तौर पर दिखाता है.

डिजाइन और मिनिमलिज्म पर फोकस

टीजर से यह भी साफ होता है कि स्टोर का लुक पूरी तरह Nothing की पहचान से जुड़ा होगा. साफ-सुथरा, मिनिमल और डिजाइन-ड्रिवन अप्रोच इस फ्लैगशिप स्टोर का अहम हिस्सा होगी. Nothing पहले से ही अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन और यूनिक इंडस्ट्रियल लुक के लिए जाना जाता है और यही सोच इस स्टोर में भी देखने को मिलेगी.

ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर Nothing की यात्रा

अब तक Nothing का भारतीय ग्राहकों से जुड़ाव मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कुछ समय के लिए लगाए गए पॉप-अप स्टोर्स के जरिए ही हुआ है. लेकिन आने वाला फ्लैगशिप स्टोर इससे बिल्कुल अलग होगा. यह भारत में Nothing का पहला परमानेंट और स्टैंडअलोन रिटेल स्टोर होगा, जहां ग्राहक सीधे आकर ब्रांड को करीब से समझ सकेंगे.

प्रोडक्ट्स को करीब से देखने का मौका

इस फ्लैगशिप स्टोर में Nothing के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें कंपनी के स्मार्टफोन्स और ऑडियो डिवाइसेज शामिल होंगे. सबसे खास बात यह होगी कि ग्राहक इन प्रोडक्ट्स को हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकेंगे और Nothing की इंडस्ट्रियल डिजाइन लैंग्वेज को करीब से महसूस कर पाएंगे. ऑनलाइन शॉपिंग में जो अनुभव अधूरा रह जाता है, उसे यह स्टोर पूरा करने की कोशिश करेगा.

इकोसिस्टम को समझाने की नई कोशिश

Nothing का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है. कंपनी चाहती है कि ग्राहक यह भी समझें कि उसके अलग-अलग प्रोडक्ट्स एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर कैसे साथ काम करते हैं. ऑनलाइन लिस्टिंग के जरिए यह बात पूरी तरह समझाना मुश्किल होता है, लेकिन फ्लैगशिप स्टोर में यह अनुभव ज्यादा बेहतर तरीके से दिया जा सकेगा.

टेक इंडस्ट्री में बढ़ता ऑफलाइन ट्रेंड

Nothing का यह फैसला टेक इंडस्ट्री में चल रहे एक बड़े ट्रेंड से भी जुड़ा है. कई डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड अब अपने यूजर्स के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए फिजिकल रिटेल स्टोर्स खोल रहे हैं. Nothing भी इस कदम के जरिए सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि ब्रांड एक्सपीरियंस पर दांव लगा रहा है.

लोकेशन और ओपनिंग डेट अभी रहस्य

फिलहाल कंपनी ने स्टोर की सही लोकेशन या ओपनिंग डेट का खुलासा नहीं किया है. Nothing का कहना है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और जानकारी साझा की जाएगी. इतना तय है कि बेंगलुरु से शुरुआत कर Nothing भारत में अपने ऑफलाइन सफर की नई कहानी लिखने जा रहा है.