Advertisement
trendingNow13076114
Hindi NewsटेकApple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में Nothing! भारत की सिलिकॉन वैली में होगा नया अड्डा

Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में Nothing! भारत की सिलिकॉन वैली में होगा नया 'अड्डा'

Nothing के लिए यह एक अहम मौका है, क्योंकि अब तक भारत में यह ब्रांड ज्यादातर ऑनलाइन-फर्स्ट मॉडल पर ही काम कर रहा था, लेकिन अब इसकी स्थायी ऑफलाइन मौजूदगी भी होने वाली है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में Nothing! भारत की सिलिकॉन वैली में होगा नया 'अड्डा'

Nothing भारत में अपना अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है और इस बार यह कदम सिर्फ ऑनलाइन स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रही है. इस स्टोर के लिए बेंगलुरु को चुना गया है. Nothing के लिए यह एक अहम मौका है, क्योंकि अब तक भारत में यह ब्रांड ज्यादातर ऑनलाइन-फर्स्ट मॉडल पर ही काम कर रहा था, लेकिन अब इसकी स्थायी ऑफलाइन मौजूदगी भी होने वाली है.

टीजर से मिले स्टोर के संकेत
कंपनी की तरफ से इस हफ्ते शेयर किए गए टीजर इस आने वाले स्टोर की झलक देते हैं. एक विजुअल में एक बड़ा ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉक्स दिखाया गया है, जिसके अंदर बेंगलुरु की एक मशहूर इमारत का सुनहरे-भूरे रंग का आर्किटेक्चरल मॉडल रखा है. इसके पीछे एक और ग्लास बॉक्स में ब्रिटेन के हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन का मॉडल नजर आता है, जिस पर साफ तौर पर “London” लिखा हुआ है. यह कॉन्ट्रास्ट जानबूझकर रखा गया लगता है, जो Nothing की लंदन में जड़ों और बेंगलुरु को नए फोकस मार्केट के तौर पर दिखाता है.

डिजाइन और मिनिमलिज्म पर फोकस
टीजर से यह भी साफ होता है कि स्टोर का लुक पूरी तरह Nothing की पहचान से जुड़ा होगा. साफ-सुथरा, मिनिमल और डिजाइन-ड्रिवन अप्रोच इस फ्लैगशिप स्टोर का अहम हिस्सा होगी. Nothing पहले से ही अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन और यूनिक इंडस्ट्रियल लुक के लिए जाना जाता है और यही सोच इस स्टोर में भी देखने को मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर Nothing की यात्रा
अब तक Nothing का भारतीय ग्राहकों से जुड़ाव मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कुछ समय के लिए लगाए गए पॉप-अप स्टोर्स के जरिए ही हुआ है. लेकिन आने वाला फ्लैगशिप स्टोर इससे बिल्कुल अलग होगा. यह भारत में Nothing का पहला परमानेंट और स्टैंडअलोन रिटेल स्टोर होगा, जहां ग्राहक सीधे आकर ब्रांड को करीब से समझ सकेंगे.

प्रोडक्ट्स को करीब से देखने का मौका
इस फ्लैगशिप स्टोर में Nothing के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें कंपनी के स्मार्टफोन्स और ऑडियो डिवाइसेज शामिल होंगे. सबसे खास बात यह होगी कि ग्राहक इन प्रोडक्ट्स को हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकेंगे और Nothing की इंडस्ट्रियल डिजाइन लैंग्वेज को करीब से महसूस कर पाएंगे. ऑनलाइन शॉपिंग में जो अनुभव अधूरा रह जाता है, उसे यह स्टोर पूरा करने की कोशिश करेगा.

इकोसिस्टम को समझाने की नई कोशिश
Nothing का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है. कंपनी चाहती है कि ग्राहक यह भी समझें कि उसके अलग-अलग प्रोडक्ट्स एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर कैसे साथ काम करते हैं. ऑनलाइन लिस्टिंग के जरिए यह बात पूरी तरह समझाना मुश्किल होता है, लेकिन फ्लैगशिप स्टोर में यह अनुभव ज्यादा बेहतर तरीके से दिया जा सकेगा.

टेक इंडस्ट्री में बढ़ता ऑफलाइन ट्रेंड
Nothing का यह फैसला टेक इंडस्ट्री में चल रहे एक बड़े ट्रेंड से भी जुड़ा है. कई डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड अब अपने यूजर्स के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए फिजिकल रिटेल स्टोर्स खोल रहे हैं. Nothing भी इस कदम के जरिए सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि ब्रांड एक्सपीरियंस पर दांव लगा रहा है.

लोकेशन और ओपनिंग डेट अभी रहस्य
फिलहाल कंपनी ने स्टोर की सही लोकेशन या ओपनिंग डेट का खुलासा नहीं किया है. Nothing का कहना है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और जानकारी साझा की जाएगी. इतना तय है कि बेंगलुरु से शुरुआत कर Nothing भारत में अपने ऑफलाइन सफर की नई कहानी लिखने जा रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

NothingNothing StoreNothing store BengaluruCarl Pei

Trending news

किसके हाथ में जाएगी पुणे की सत्ता, क्या अजित पवार की NCP बचा पाएगी साख?
Pune Election Result Live
किसके हाथ में जाएगी पुणे की सत्ता, क्या अजित पवार की NCP बचा पाएगी साख?
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
nagpur election result live
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
BMC Wards Counting Delay
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
Thane Election Result LIVE: शिंदे की बादशाहत या ठाकरे की ठसक? यहां पढ़ें हर अपडेट्स
Thane Election Result LIVE
Thane Election Result LIVE: शिंदे की बादशाहत या ठाकरे की ठसक? यहां पढ़ें हर अपडेट्स
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
Special Intensive Revision
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग