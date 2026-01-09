अब आयुष्मान भारत कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना हुआ आसान! सामने आया तरीका, देखें डिटेल्स

Advertisement
Ayushman Bharat card: क्या आपको अपने आयुष्मान भारत कार्ड में परिवार के किसी नए सदस्य को जोड़ना है, तो अब आप चिंता न करें. हम यहां आपको बताएंगे कि यह कैसे करना है? इसके जरिए आप अपने परिवार के सदस्यों को मिनटों में योजना से जोड़ सकते हैं. अब आप आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में यह काम पूरा कर सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:47 PM IST
Ayushman Bharat card: क्या आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के बारे में जानते हैं? यह भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है. सरकार की इस योजना में प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिल जाता है. यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले परिवारों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य बीमा योजना है. इस योजना का उद्देश्य गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है. इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपने परिवार के सदस्यों को इस योजना में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं? इसके लिए आपको कागज़-पर्चे या लंबी सरकारी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है. हम यहां आपको इसका तरीका बता रहे हैं.

क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना?
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है. यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज देती करती है. सरकार ने इस योजना की शुरुआत गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ देने के लिए की थी. इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य बीमा पहुंचना है. इसका इस्तेमाल कर लोग सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में निशुल्क इलाज करा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है. अब आप इस योजना में अपने परिवार के सदस्यों के नाम आसानी से जोड़ सकते हैं. 

आयुष्मान भारत में ऐसे जोड़े अपने परिवार के सदस्यों का नाम
आयुष्मान भारत योजना में अपने परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए, अब आपको दस्तावेजों की झंझट और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए अब आप आयुष्मान भारत के पोर्टल या मोबाइल ऐप का सहारा ले सकते हैं. इसके जरिए आप अपने परिवार के सदस्यों को मिनटों में योजना से जोड़ सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें. 

स्टेप 1. इसके लिए सबसे पहले आपको आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmjay.gov.in) पर जाना होगा. 
स्टेप 2. अब आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल कर लॉग इन करें.
स्टेप 3. लॉग इन के बाद फैमिली डिटेल्स के लिए आप Beneficiary Details section चेक करें.
स्टेप 4. अब आपके सामने परिवार की डिटेल्स होगी. 
स्टेप 5. यहां आपको नया सदस्य जोड़ने का विकल्प भी मिलेगा.
स्टेप 6. अब आप नए सदस्य का आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें. इसमें आपको आधार कर्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या परिवार प्रमाण पत्र और अभी की तस्वीर अपलोड करनी होगी. 
स्टेप 7. अब सबमिशन के बाद, आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी.
स्टेप 8. इस आईडी की मदद से आप पोर्टल पर नए सदस्य को जोड़ने की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं.
स्टेप 9. सत्यापन के बाद नए सदस्य का नाम आपके आयुष्मान भारत कार्ड में जोड़ दिया जाता है. 

