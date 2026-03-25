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Hindi Newsटेकअब कीबोर्ड से हाथ हटा लीजिए! कंप्यूटर में घुसकर बिना पूछे खुद काम निपटाएगा यह AI, देखें कैसे काम करता है Auto Mode

अब कीबोर्ड से हाथ हटा लीजिए! कंप्यूटर में घुसकर बिना पूछे खुद काम निपटाएगा यह AI, देखें कैसे काम करता है 'Auto Mode'

Claude Code Auto Mode: आपने कभी ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचा है जिसको काम सौंप दें और आराम करें. Anthropic ने अपने नए ऑटो मोड के जरिए इसे हकीकत में बदल दिया है. अब तक एआई को हर छोटे कदम के लिए आपकी परमिशन चाहिए होती है जिससे काम की स्पीड कम हो जाती है. लेकिन अब Claude खुद फैसले लेने और आपके सिस्टम को चलाने की शक्ति रखता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:01 AM IST
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अब कीबोर्ड से हाथ हटा लीजिए! कंप्यूटर में घुसकर बिना पूछे खुद काम निपटाएगा यह AI, देखें कैसे काम करता है 'Auto Mode'

Claude Code Auto Mode: जरा सोचिए आप बस एक निर्देश देते हैं और आपका कंप्यूटर घंटों का काम मिनटों में, बिना आपसे एक बार भी पूछे खुद ब खुद निपटा दे तो कैसा रहेगा? सुनने में भले ही यह अजीब लग रहा हो लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है. आज के इस AI दौर में यह भी संभव हो गया है. दिग्गज AI स्टार्टअप Anthropic ने अपने Claude Code टूल के लिए एक ऐसा Auto Mode लाया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचाकर रख दी है.

अभी तक डेवलपर्स को AI के हर छोटे कदम पर Approve या Allow के लिए क्लिक करना होता था, लेकिन अब Claude खुद फैसले लेने की ताकत के साथ आ गया है. क्या यह डेवलपर्स की मेहनत कम करने का जादुई तरीका है या फिर कंप्यूटर पर AI का बढ़ता कब्जा? आइए जानते हैं विस्तार से...

AI की दुनिया में ऑटोनोमस कोडिंग अब हकीकत बन रहा है. दिग्गज AI स्टार्टअप Anthropic ने अपने कोडिंग टूल Claude Code के लिए एक नया फीचर Auto Mode लाया है, जो अब क्लाउड बिना आपकी अनुमति के खुद फैसले ले सकेगा और कोडिंग के मुश्किल से मुश्किल काम कर सकेगा.

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बार-बार की परमिशन का झंझट खत्म
अक्सर डेवलपर्स जब AI का इस्तेमाल कोडिंग के लिए करते हैं तो उन्हें हर छोटे कदम पर Approve बटन दबाना होता है. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करते हुए ऑटो मोड लाया गया है. इससे पहले कंपनी के पास dangerously-skip-permissions का ऑप्शन था, लेकिन उसमें फाइल्स डिलीट होने का भारी खतरा रहता था. ऑटो मोड उसी का एक सेफ और स्मार्ट विकल्प है.

कैसे काम करता है यह जादुई फीचर?

क्लाउड का ऑटो मोड पूरी तरह से AI पर आधारित है. जब आप कोई टास्क देते हैं तो क्लाउड सबसे पहले उसके खतरे को जानता है-

सेफ टास्क: अगर काम सेफ है यानी कोड लिखना या सुधारना तो AI बिना पूछे उसे पूरा कर देता है.

अगर काम में बड़े पैमाने पर फाइल डिलीट करना, डेटा लीक का खतरा या कोई खतरनाक कोड हो तो AI उसे रोक देता है और आपसे परमिशन मांगता है.

यह बैलेंस यूजर को कंट्रोल भी देता है और छोटे-मोटे कामों से आजादी भी.

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किसे मिलेगा इसका फायदा?
अभी यह फीचर रिसर्च प्रिव्यू के रूप में Claude Team यूजर्स के लिए उपलब्ध है. जल्द ही इसे एंटरप्राइज और API यूजर्स के लिए भी रोल आउट किया जाएगा. यह क्लाउड के सबसे एडवांस मॉडल्स Sonnet 4.6 और Opus 4.6 में फिलहाल अभी सपोर्ट करता है. यूजर इसे डेस्कटॉप ऐप, कमांड लाइन या VS कोड एक्सटेंशन के जरिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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