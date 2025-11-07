Advertisement
trendingNow12991808
Hindi Newsटेक

टेंशन फ्री हो जाइए! अब AI करेगा ट्रिप प्लान, मिलेगा 100% कंफर्म टिकट! Paytm ने ला दिया Checkin ऐप

Paytm Checkin App: डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm ने Paytm Checkin नामक एक नया AI-पावर्ड ट्रैवल ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप AI असिस्टेंट के जरिए से फ्लाइट, ट्रेन और बस बुकिंग करेगा. साथ ही यूजर की जरूरत के आधार पर पर्सनलाइज़्ड इटिनररी भी तैयार करता है. अब यात्रियों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर टिकट खोजने की जरूरत नहीं होगी और कंफर्म टिकट पाने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेंशन फ्री हो जाइए! अब AI करेगा ट्रिप प्लान, मिलेगा 100% कंफर्म टिकट! Paytm ने ला दिया Checkin ऐप

Paytm Checkin App: अक्सर जब भी हम कहीं घूमने जाने का मन बनाते हैं तो ट्रिप प्लानिंग को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं. कभी ट्रेन की टिकट नहीं मिलती तो कभी फ्लाइट या बस की. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपका यह काम भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता से मिनटों में पूरा होगा. इसके लिए Paytm ने अपने नए AI-पावर्ड ट्रैवल ऐप Paytm Checkin के साथ यात्रा को अब और भी आसान बना दिया है. इसकी सहायता से अब यात्रियों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करने की जरूरत नहीं होगी. AI असिस्टेंट आपके लिए तुरंत पर्सनलाइज्ड डेस्टिनेशन सुझाव देगा और फ्लाइट, ट्रेन, बस या मेट्रो की बुकिंग सिर्फ कुछ क्लिक में पूरी कर देगा. ऐप के माध्यम से आपकी ट्रिप प्लानिंग हो जाएगी तेज, स्मार्ट और पूरी तरह कंफर्म टिकट के साथ. कैसे काम करेगा यह ऐप और इसमें क्या क्या यूजर्स को मिलेगा खास आइए जानते हैं...

Paytm के इस नए ऐप Checkin में यूजर्स को कई खास और स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो यात्रियों के एक्सपीरियंस को खास बनाते हैं. ऐप का AI असिस्टेंट यूजर्स के सवालों को समझता है और उन्हें बातचीत के जरिए जवाब देता है. इसके जरिए यूजर डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिप प्लानिंग कर सकते हैं और फ्लाइट, ट्रेन, बस या मेट्रो की बुकिंग कर सकते हैं. यह AI यूजर की पसंद, पुराने ट्रिप प्लान और यात्रा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नए ट्रिप प्लान का सुझाव देता है. सबसे खास बात यह है कि यह आपसे बातचीत के साथ और भी स्मार्ट बनता जाता है. ये फीचर्स फिलहाल बीटा स्टेज में हैं और यूजर फीडबैक के आधार पर लगातार अपडेट होते रहेंगे.

नहीं लगेगा कोई हिडन चार्ज
Paytm Checkin अपने यूजर्स को कई फायदे देता है जो ट्रिप को आसान और फ्लेक्सिबल बनाते हैं. प्लेटफॉर्म बुकिंग पर कोई हिडन चार्ज नहीं लेता है यानी पूरी कीमत साफ और स्पष्ट दिखाई देती है. फ्लाइट बुकिंग के लिए केवल 99 रुपये में फ्री कैंसिलेशन की सुविधा है. वहीं 249 रुपये वाले ट्रैवल पास से विशेष लाभ मिलते हैं. बस यात्राओं में समय पर रिफंड मिलता है और ट्रेन में टिकट एश्योर सुविधा कंफर्म सीट दिलाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ठंड में न करें AC के साथ ये गलती, वर्ना आधी कीमत से ज्यादा हो सकता है रिपेयरिंग खर्च

ऐप का मॉडर्न और आसान इंटरफेस यूजर्स को ट्रिप प्लानिंग, कंपेयर करने और बुक करने में मदद करता है. रियल-टाइम फ्लाइट ट्रैकिंग से पूरी विजिबिलिटी मिलती है और सफर को आसान बनाता है. पेटीएम का मानना है कि AI आधारित सर्च से बेहतर ट्रिप प्लानिंग हो सकती है, जिससे यात्रा और भी तेज, आसान और पर्सनलाइज्ड होगी.

ये भी पढे़ंः AI कानून पर सरकार का इनकार! बता दिया अपना प्लान; Jobs पर मंडरा रहे खतरे पर क्या होग

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Paytm Checkin AppAI Travel Apptrip planning

Trending news

'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़