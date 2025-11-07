टेंशन फ्री हो जाइए! अब AI करेगा ट्रिप प्लान, मिलेगा 100% कंफर्म टिकट! Paytm ने ला दिया Checkin ऐप

Paytm Checkin App: डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm ने Paytm Checkin नामक एक नया AI-पावर्ड ट्रैवल ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप AI असिस्टेंट के जरिए से फ्लाइट, ट्रेन और बस बुकिंग करेगा. साथ ही यूजर की जरूरत के आधार पर पर्सनलाइज़्ड इटिनररी भी तैयार करता है. अब यात्रियों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर टिकट खोजने की जरूरत नहीं होगी और कंफर्म टिकट पाने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा.
Paytm Checkin App: अक्सर जब भी हम कहीं घूमने जाने का मन बनाते हैं तो ट्रिप प्लानिंग को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं. कभी ट्रेन की टिकट नहीं मिलती तो कभी फ्लाइट या बस की. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपका यह काम भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता से मिनटों में पूरा होगा. इसके लिए Paytm ने अपने नए AI-पावर्ड ट्रैवल ऐप Paytm Checkin के साथ यात्रा को अब और भी आसान बना दिया है. इसकी सहायता से अब यात्रियों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करने की जरूरत नहीं होगी. AI असिस्टेंट आपके लिए तुरंत पर्सनलाइज्ड डेस्टिनेशन सुझाव देगा और फ्लाइट, ट्रेन, बस या मेट्रो की बुकिंग सिर्फ कुछ क्लिक में पूरी कर देगा. ऐप के माध्यम से आपकी ट्रिप प्लानिंग हो जाएगी तेज, स्मार्ट और पूरी तरह कंफर्म टिकट के साथ. कैसे काम करेगा यह ऐप और इसमें क्या क्या यूजर्स को मिलेगा खास आइए जानते हैं...
Paytm के इस नए ऐप Checkin में यूजर्स को कई खास और स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो यात्रियों के एक्सपीरियंस को खास बनाते हैं. ऐप का AI असिस्टेंट यूजर्स के सवालों को समझता है और उन्हें बातचीत के जरिए जवाब देता है. इसके जरिए यूजर डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिप प्लानिंग कर सकते हैं और फ्लाइट, ट्रेन, बस या मेट्रो की बुकिंग कर सकते हैं. यह AI यूजर की पसंद, पुराने ट्रिप प्लान और यात्रा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नए ट्रिप प्लान का सुझाव देता है. सबसे खास बात यह है कि यह आपसे बातचीत के साथ और भी स्मार्ट बनता जाता है. ये फीचर्स फिलहाल बीटा स्टेज में हैं और यूजर फीडबैक के आधार पर लगातार अपडेट होते रहेंगे.
नहीं लगेगा कोई हिडन चार्ज
Paytm Checkin अपने यूजर्स को कई फायदे देता है जो ट्रिप को आसान और फ्लेक्सिबल बनाते हैं. प्लेटफॉर्म बुकिंग पर कोई हिडन चार्ज नहीं लेता है यानी पूरी कीमत साफ और स्पष्ट दिखाई देती है. फ्लाइट बुकिंग के लिए केवल 99 रुपये में फ्री कैंसिलेशन की सुविधा है. वहीं 249 रुपये वाले ट्रैवल पास से विशेष लाभ मिलते हैं. बस यात्राओं में समय पर रिफंड मिलता है और ट्रेन में टिकट एश्योर सुविधा कंफर्म सीट दिलाती है.
ऐप का मॉडर्न और आसान इंटरफेस यूजर्स को ट्रिप प्लानिंग, कंपेयर करने और बुक करने में मदद करता है. रियल-टाइम फ्लाइट ट्रैकिंग से पूरी विजिबिलिटी मिलती है और सफर को आसान बनाता है. पेटीएम का मानना है कि AI आधारित सर्च से बेहतर ट्रिप प्लानिंग हो सकती है, जिससे यात्रा और भी तेज, आसान और पर्सनलाइज्ड होगी.
