अब AI करेगा शेयर खरीदने-बेचने का काम, कीमत कम होने पर तुरंत कर लेगा शॉपिंग भी; यूजर्स को सिर्फ देना होगा इशारा

AI Trading Feature: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब आपके सवालों के जवाब देने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह आपके पैसों पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहा है. फिनटेक कंपनी Robinhood ने एक बड़ा दांव खेलते हुए टेक जगत में एजेंटिक ट्रेडिंग और एजेंटिक क्रेडिट कार्ड फीचर लॉन्च कर दिया है. इस नए लॉन्च के बाद, यूजर्स के इशारे पर ChatGPT और Claude जैसे AI एजेंट्स खुद शेयर मार्केट में ट्रे़डिंग कर सकेंगे और आपके क्रेडिट कार्ड से खुद ही शॉपिंग कर सकेंगे. हालांकि, टेक्नोलॉजी के इस जादुई सफर के साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा है. इस नए फीचर में आपके लिए क्या खास है और यह कितना सेफ है, आइए जानते हैं...

Robinhood ने अपने यूजर्स के लिए एजेंटिक ट्रेडिंग और एजेंटिक क्रेडिट कार्ड फीचर लॉन्च किया है. यानी आप ChatGPT या Claude जैसे थर्ड-पार्टी AI एजेंट्स से अपने अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी जगह खुद फैसले लेकर शेयर खरीद और बेच सकेंगे.

कैसे काम करेगा AI ट्रेडिंग फीचर?

शेयर मार्केट में खतरे को देखते हुए कंपनी ने इसके लिए कुछ कड़े नियम और सुरक्षा के इंतजाम किए हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

अलग अकाउंट

AI से ट्रेडिंग कराने के लिए यूजर्स को एक अलग एजेंटिक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा. यह आपके मेन अकाउंट से पूरी तरह अलग होगा.

शुरुआत सिर्फ शेयर्स से

फिलहाल AI एजेंट सिर्फ इक्विटी यानी शेयर्स से ट्रेड कर सकेंगे. लेकिन, आने वाले समय में भविष्य में इससे क्रिप्टो, ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी की जा सकेगी.

सुरक्षा आपके हाथ में

अगर आपको लगता है कि AI सही फैसले नहीं ले सकता है, तो आप वन-टैप डिस्कनेक्ट बटन दबाकर तुरंत उसका एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं. इसके साथ ही आपको हर एक्टिविटी का रीयल-टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेगा.

क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे शॉपिंग!

ट्रेडिंग ही नहीं Robinhood Gold Card होल्डर्स अब अपना क्रेडिट कार्ड भी AI से कनेक्ट कर सकते हैं. आप AI एजेंट के लिए एक खर्च करने की लिमिट सेट कर सकते हैं.

काम कैसे करेगा?

मान लीजिए आपको किसी फेमस रेस्टोरेंट में बुकिंग चाहिए या कोई नया जूता 8,000 रुपये से कम कीमत में खरीदना चाहते हैं. जैसे ही स्लॉट खुलेगा या कीमत कम होगी, AI एजेंट बिना समय बर्बाद किए आपके लिए उसे तुरंत खरीद लेगा. आप चाहें तो इसमें मैनुअल अप्रूवल का ऑप्शन भी रख सकते हैं, यानी AI बिना आपकी मर्जी के पेमेंट नहीं कर पाएगा.

(ये भी पढ़ेंः मैसेज भेजो पर दिखेगा सिर्फ धुंधलापन! जानिए WhatsApp का ये फीचर कैसे बचाएगा प्राइवेसी)

फायदा आपको तो नुकसान भी आपका!

वहीं Robinhood ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर AI कोई गलत फैसला लेता है या आपका नुकसान कराता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं, बल्कि यूजर की ही होगी. कंपनी ने चेतावनी दी है कि खराब मार्केट कंडीशन में AI बहुत तेजी से गलत फैसले ले सकता है, जिसे रियल-टाइम में रोकना मुश्किल हो सकता है.

यह टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका और वहां के कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुई है. भारत में इस तरह की सर्विस आने में अभी समय लग सकता है.

(ये भी पढ़ेंः आया 145 लीटर टैंक वाला बाहुबली कूलर! एक बार पानी भरो और कई दिनों तक AC जैसी हवा पाओ)