आपको भी नहीं मिल रहे नए साल के अच्छे मैसेज? AI के इन जादुई प्रॉम्ट्स का करें इस्तेमाल, हर कोई पूछेगा- कैसे बनाया?

Happy New Year 2026 Messages: नया साल 2026 दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का तांता लग गया है. लेकिन क्या आप अभी भी वही घिसे-पिटे Happy New Year मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं? तो जरा रुकिए. AI के जमाने में पुराने मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से सबसे स्पेशल और सबसे अलग मैसेज तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 01, 2026, 06:07 AM IST
Happy New Year 2026 AI Prompts: नए साल 2026 ने दस्तक दे दी है.  WhatsApp, facebook से लेकर हर जगह न्यू ईयर के मैसेज आ रहे हैं. ऐसे में अगर आप अपने लोगों को कुछ अलग अंदाज में न्यू ईयर विश करने के लिए मैसेज खोज रहे हैं तो  अब परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आपकी यह परेशानी मिनटों में दूर कर देगा. आजकल AI टूल्स की सहायता से मात्र कुछ ही सेकंड में ऐसे क्रिएटिव, इमोशनल और मजेदार न्यू ईयर मैसेज तैयार किए जा सकते हैं जो न सिर्फ खास लगते हैं बल्कि लोगों का ध्यान भी खींचने में कामयाब होते हैं. सही AI प्रॉम्प्ट्स की सहायता से आप अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया फॉलोअर्स को ऐसे मैसेज भेज सकते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई यही पूछेगा, अरे वाह ये कैसे बनाया?

नए साल 2026 का आगाज हो चुका है और इस बार नए साल की बधाई देने का तरीका भी आपका बिल्कुल होना चाहिए. नए साल पर अपने खास लोगों को विश करने के लिए आपको इंटरनेट से पुराने मैसेज कॉपी-पेस्ट करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. ChatGPT और Nano Banana Pro जैसे एडवांस AI टूल्स का इस्तेमाल करके आप मात्र कुछ ही सेकंड्स में पर्सनलाइज्ड मैसेज, ग्रीटिंग कार्ड्स और शानदार फोटोज बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

ChatGPT से कैसे लिखें दिल जीतने वाले मैसेज?
AI टूल ChatGPT आपकी पसंद के मुताबिक किसी भी भाषा और टोन में मैसेज लिख सकता है. चाहे आपको बॉस को फॉर्मल ईमेल भेजना हो या किसी दोस्त को मजाकिया WhatsApp मैसेज बस आपको सही प्रॉम्ट देना होगा और मिनटों में मैसेज तैयार हो जाएगा.

ऐसे करें इस्तेमाल-

टोन चुनें
सबसे पहले तो यह तय करें कि मैसेज प्रोफेशनल होना चाहिए, रोमांटिक या फिर फनी.

रिश्ता बताएं
इसके बाद AI को यह जरूर बाएं कि आप मैसेज किसे भेज रहे हैं जैसे- दोस्त, पार्टनर या कलीग को

सिंपल प्रॉम्ट दें
अब आप प्रॉम्ट में लिखें कि मेरे एक करीबी दोस्त के लिए WhatsApp या दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए एक छोटा और शानदार न्यू ईयर 2026 विश तैयार करो जो 40 शब्दों से कम हो.

Nano Banana Pro से मिनटों में डिजाइन करें ग्रीटिंग कार्ड
अगर आप मैसेज से हटकर फोटो या ग्राफिक्स भेजना चाहते हैं तो यह काम भी मिनटों में हो जाएगा. Google का Nano Banana Pro टूल्स आपकी सहायता करेगा. यह टूल शानदार विजुअल्स बनाने में माहिर है.

थीम चुनें
इसके लिए भी आपको सबसे पहले आतिशबाजी, कैलेंडर या मिनिमल डिजाइन के बारे में नमो बनाना टूल को बताएं.

पर्सनल मैसेज जोड़ें
अब फोटो पर अपना नाम या कोई स्पेशल मैसेज लिखने के लिए बताएं.

सिंपल प्रॉम्ट दें
अब प्रॉम्ट दें कि- एक साफ-सुथरा न्यू ईयर 2026 ग्रीटिंग कार्ड तैयार करो जिसमें बैकग्राउंड में आतिशबाजी हो और मैसेज लिखने के लिए जगह हो.

AI विशेज को कैसे बनाएं और भी स्पेशल?
AI से मैसेज लिखवाने के बाद उसमें अपनी तरफ से भी कुछ चीजें आप शामिल कर सकते हैं, जैसे-

मैसेज में चाहें तो सामने वाले का नाम शामिल कर लें. इसके लिए बस आपको एआई को आपको नाम बताना होगा और काम हो जाएगा. 

आप चाहें तो मैसेज में कोई ऐसी बात लिखें जो सिर्फ आप दोनों के बीच की हो.

इस बात का भी ध्यान रखें कि मैसेज भेजने से पहले एक बार पढ़ लें कि मैसेज की टोन सही है या नहीं. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

