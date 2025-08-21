अब 10 मिनट में मोबाइल से ही खरीद सकेंगे प्लॉट! घर पहुंचेंगे जमीन के कागज, Zepto ने शुरू की अनोखी सर्विस

Online Plot Purchase: आपने अभी तक तो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए तरह तरह की चीजें खरीदी होंगी. लेकिन क्या आपको लगता है कि प्लाट भी ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए खरीदा जा सकता है. सुनकर आपको तो जरूर हैरानी हुई होगी लेकिन यह पूरी तरह सच है. अब आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स से प्लॉट भी खरीद सकते हैं, वो भी मात्र 10 मिनट में. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन खरीदना और भी आसान हो गया है. यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में नया अध्याय लिखने वाला हो सकता है.

ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप Zepto आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे लोगों का ध्यान बना रहता है. हाल ही में Zepto ने कार टेस्ट ड्राइव की सुविधा शुरू की थी और अब कंपनी ने कुछ ऐसा काम शुरू किया है जिसे सुनकर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है. Zepto के जरिए अभ आप मात्र 10 मिनट में प्लॉट भी खरीद सकते हैं. इसके लिए Zepto ने The House of Abhinandan Lodha के साथ पार्टनरशिप की है.

घर पहुंचेगे जमीन के कागज

ऑनलाइन प्लॉट खरीदने को आसान बनाने के लिए Zepto ने The House of Abhinandan Lodha के साथ पार्टनरशिप की है. जिससे आप अब Zepto पर सिर्फ राशन, साबुन, तेल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही नहीं, बल्कि जमीन भी खरीद सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि जमीन के कागजात भी डिलीवरी के जरिए सीधे घर पहुंचाए जाएंगे. जन्माष्टमी के आस पास इस नई स्कीम की जानकारी दी गई. इसको लेकर एक ऐड में गिखाया गया कि एक आदमी आरती कर रहा है और फिर लोग त्योहार की खुशियां मना रहे हैं. इसके बाद कई जमीन के प्लॉट्स दिखाए जाते हैं, और अंत में डिलीवरी पार्टनर उन प्लॉट्स के कागजात उनके मालिकों तक पहुंचाते हुए दिखाई देता है.

यहां खरीद सकते हैं प्लाट

अगर आप दिल्ली-NCR में जमीन लेना चाहते हैं तो मात्र 10 मिनट में आपका यह काम हो सकता है. इसके लिए आपको बस अपने फोन में Zepto ऐप ओपन करना होगा. इसमें आपको land सर्च करना होगा. सर्च करते ही आपके सामने एक खास पेज खुलेगा, जहां अमिताभ बच्चन की हाथ जोड़े हुए बड़ी तस्वीर दिखाई देने लगेगी.

अब Zepto के जरिए आप वृंदावन में जमीन खरीद सकते हैं. इसके लिए कंपनी ने The House of Abhinandan Lodha के साथ साझेदारी की है. यह जमीन दिल्ली से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर और जल्द बनने वाले जेवर एयरपोर्ट से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है. इसके अलावा, Zepto पर महाराष्ट्र में मौजूद जमीन की जानकारी भी देखी जा सकती है और वहीं से खरीदारी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.



इस तरह खरीद सकते हैं जमीन

इसके लिए आपको Zepto ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं. उसके बाद वर्चुअल कॉल के जरिए एक्सपर्ट से बात करें, जो आपकी मदद करेंगे. इसके बाद आप सुरक्षित ऑनलाइन प्रक्रिया से कुछ ही मिनटों में अपनी जमीन बुक कर सकते हैं. आपकी पूरी कागजी कार्रवाई और जमीन पर कब्जा दिलाने का काम आपका रिलेशनशिप मैनेजर संभालेगा.