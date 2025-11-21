Advertisement
अब फोन आते ही स्क्रीन पर दिखेगा Aadhar card वाला नाम, स्कैमर्स का धंधा होगा बंद! शुरू हुआ CNAP

Aadhaar-Verified Name: अब फोन उठाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि दूसरी तरफ कौन है. सरकार ने CNAP सिस्टम की शुरुआत कर दी है! जिसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का Aadhaar-Verified नाम दिखेगा. यह बदलाव स्कैम कॉल्स और फर्जी पहचान वाले फ्रॉड को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:58 AM IST
Aadhaar-Verified Name: अगर आप भी अनजान नंबर से आने वाली फोन कॉल से परेशान हैं तो यह खबर आपको बड़ी राहत देने वाली है. भारत सरकार ने आखिरकार CNAP यानी Calling Name Presentation पोर्टल को LIVE कर दिया है. जिसके बाद किसी भी मोबाइल नंबर से कॉल आने पर सामने वाले का असली Aadhaar-verified नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा. स्पैम, फ्रॉड और नकली कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए इसे टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है. अब यूजर्स बिना फोन उठाए ही जान सकेंगे कि कॉल कौन कर रहा है. 

CNAP का पहला फेज अभी देश के कुछ हिस्सों में ट्रायल के रूप में शुरू हो चुका है. इसके बाद अब आपको कोई फोन करेगा तो सबसे पहले आधार का नाम दिखाई देगा, उसके बाद ही वह नाम दिखाई देगा जिससे आपने अपने फोन में नंबर सेव किया होगा. वहीं अगर अनजान नंबर से काल है तो आधार नंबर ही दिखाई देता रहेगा. यानी अब जो भी आपके पास फोन लगाएगा सबसे पहले आधार कार्ड वाला नाम ही सामने आएगा, उसके बाद ही “पापा”, “मम्मी”, “दोस्त” या किसी और नाम से दिखेगा.
इस सिस्टम को लेकर भारत सरकार का कहना है कि इससे स्पैम कॉल्स की समस्या कम होगी और लोगों को फोन उठाने से पहले ही सामने वाले का नाम पता चल जाएगा.  लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे प्राइवेसी का खतरा है क्योंकि कॉलिंग स्क्रीन छिप नहीं पाएगी चाहे नंबर सेव हो या न हो.

CNAP को जान लीजिए
CNAP यानी Calling Name Presentation एक नया सरकारी सिस्टम है जिसे इसलिए तैयार किया गया है जिससे जब भी कोई कॉल आए यूजर को तुरंत पता चल सके कि असल में कॉल किस नाम से रजिस्टर्ड नंबर से आ रही है. यह जानकारी सीधे सरकारी डेटाबेस से ली जाएगी यानी वह नाम वही होगा जो उस व्यक्ति के Aadhaar के साथ SIM खरीदते समय दर्ज किया गया था. ऐसे में Truecaller जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाएगी और पहचान से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे.

ये होगा फायदा

क्योंकि CNAP सिस्टम आने के बाद-

कोई भी व्यक्ति नकली नाम दिखाकर कॉल नहीं कर पाएगा.

फ्रॉड कॉल करने वाले तुरंत पहचान में आ जाएंगे.

पुलिस और साइबर सेल के लिए ऐसे नंबरों को ट्रैक करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

यह बदलाव खासकर दादा-दादी, वरिष्ठ नागरिकों और तकनीक कम समझने वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि अब वे बिना डर के असली कॉलर की पहचान कर सकेंगे.

