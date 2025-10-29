'Hello...कौन बोल रहा है?' बोलने की जरूरत खत्म! अब कॉल आते ही स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का असली नाम, स्कैम कॉल की भी होगी छुट्टी

CNAP Service India: क्या आप भी अनजान नंबरों से आने वाली स्पैम और फ्रॉड कॉल से परेशान हैं? जवाब अगर हां है तो आपकी परेशानी जल्द ही खत्म होने वाली है! यूजर्स की इस परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार एक ऐसी सर्विस शुरू करने जा रही है जिसके बाद आपके फोन की स्क्रीन पर अनजान नंबर के साथ-साथ कॉल करने वाले का असली नाम भी दिखाई देगा. दूरसंचार विभाग यानी DoT और TRAI मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और DoT ने अब एक अहम कदम उठाया है. जल्द ही मोबाइल यूज़र्स को किसी कॉल के साथ कॉलर का असली नाम अपने आप स्क्रीन पर दिखाई देगा. सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा सभी यूजर्स के लिए डिफाल्ट होगी. इस फीचर की सहायता से बढ़ते फर्जी कॉल, स्पैम और स्कैम से लोगों को बचाना आसान होगा.

नई कॉलर आइडेंटिफिकेशन सुविधा फिलहाल 4G और उससे आगे की नेटवर्क पर शुरू की जाएगी जिसकी पहचान तुरंत और सटीक दिख सके. इस फीचर की सहायता से कॉल उठाने से पहले ही यूजर्स को यह पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो सकती है.

फोन आते ही दिखेना रियल नेम

टीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार TRAI और DoT का कहना है कि कॉल आने पर कॉलर का रियल नाम, जो सिम लेते हुए कागज में होगा, वहीं डिफॉल्ट रूप से दिखाई देगा. हालांकि पहले ट्राई ने यह सुझाव दिया खा कि यह सर्विस सिर्फ मांगने पर ऑन होगा लेकिन DoT इस बात से सहमत नहीं था. इसके बाद दोनों की एकराय बनी और यह फैसला लिया.

TRAI और DoT के बीच इस योजना पर अब सहमति बन चुकी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 के फरवरी में TRAI ने DoT को सुझाव दिया था कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस केवल उन्हीं यूजर्स के लिए एक्टिव की जाए तो इसे ऑन करना चाहते हैं. लेकिन DoT ने इसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह सुविधा सभी के लिए डिफॉल्ट रूप से ऑन होनी चाहिए, जिससे कोई चाहे तो ही इसे बंद करा सके.

इन लोगों का नहीं दिखेगा नाम

TRAI और DoT ने यह भी साफ कर दिया है कि कुछ खास लोगों का नाम कॉल आने पर दिखाई नहीं देगा. जिन यूज़र्स ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन यानी CLIR सुविधा ली है उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. यह सुविधा आमतौर पर सुरक्षा या खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और कुछ खास यूजर्स को दी जाती है. आम यूजर्स के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर पूरी जांच प्रक्रिया पूरी करेंगे और जरूरी पड़ने पर कानूनी एजेंसियों को जानकारी शेयर की जाएगी. वहीं बल्कि कनेक्शन, कॉल सेंटर्स और टेलीमार्केटर्स को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा जिससे पारदर्शिता बनी रहे और प्राइवेसी को भी कोई खतरा न हो.

अभी यह काम बाकी

इन सब के बाद अब DoT, CNP सर्विस के फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला लेगा. यह डिफॉल्ट में कैसे लागू होगा यह तय किया जाएगा. फोन में सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से बात होनी अभी बाकी है, जो बहुत ही जल्द होगी. सरकार जल्दी निर्देश जारी करेगी. इससे टेलीकॉम कंपनियां तैयारी करेंगी. लोगों को फर्जी कॉल से इस तरह राहत मिल सकती है और साइबर क्राइम के मामले भी कम होंगे.

