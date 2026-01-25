अब शर्ट की आस्तीन पर चलेगा कंप्यूटर? चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का पहला फाइबर चिप, फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे

Advertisement
Hindi Newsटेकअब शर्ट की आस्तीन पर चलेगा कंप्यूटर? चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का पहला फाइबर चिप, फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे

China Fiber Chip: कभी कंप्यूटर जेब में आया फिर कलाई पर और अब बारी कपड़ों में... टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि आने वाले समय में आपकी शर्ट या टी-शर्ट खुद एक स्मार्ट डिवाइस की तरह काम कर सकती है. चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी अनोखी चिप तैयार की है जिसे धागे की तरह कपड़ों में बुना जा सकता है. यह चिप न बहुत ही पतली और लचीली है, इसके साथ ही कंप्यूटर जैसी प्रोसेसिंग करने की क्षमता भी रखती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:11 AM IST
China Fiber Chip: टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन नए-नए कमाल करता रहता है. अब चीन ने टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जो आने वाले समय में कपड़ों की परिभाषा भी बदल सकता है. अब कंप्यूटर, स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किसी डिवाइस तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इनको सीधे कपड़ों में बुने जा सकेंगे. चीन के वैज्ञानिकों ने इंसानोंके बाल जितना पतला फाइबर चिप तैयार कर लिया है जो कंप्यूटर जैसी प्रोसेसिंग करने में सक्षम है और खास बात यह कि यह धोने, मोड़ने और खिंचने पर भी खराब नहीं होती. इस नई टेक्नोलॉजी को स्मार्ट टेक्सटाइल्स और वियरेबल टेक्नोलॉजी का भविष्य माना जा रहा है.

भविष्य के कपड़े अब सिर्फ आपको स्टाइल ही नहीं देंगे, बल्कि वे एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम भी करेंगे. चीन की Fudan University के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जिसने पूरी दुनिया के टेक-एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. रिसर्चर्स ने फाइबर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी FIC बना लिया है जो इंसानी बाल जितना पतला होने के बाद एक शक्तिशाली कंप्यूटर चिप की तरह काम करता है.

क्या है यह 'जादुई धागा'? 
प्रोफेसर पेंग हुइशेंग के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने नार्मल सिलिकॉन चिप्स की जगह एक लचीले और स्ट्रेचेबल धागे का प्रयोग किया है. इस धागे के अंदर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फिट किए गए हैं. 1 सेंटीमीटर लंबे इस फाइबर में लगभग 1 लाख ट्रांजिस्टर लगे हैं, जो इसे एक सामान्य प्रोसेसर के बराबर ताकतवर बना देते हैं. धोने और मुड़ने पर भी नहीं टूटेगा आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स नाजुक होते हैं लेकिन ये फाइबर चिप्स बहुत ही सख्त है. टेस्टिंग के दौरान-

इन्हें 100 बार वॉशिंग मशीन में धोया गया और इसमें कोई खराबी नहीं आई.

इन पर 15.6 टन वजनी ट्रक चढ़ाया गया लेकिन इसके बाद भी चिप ने काम करना बंद नहीं किया.

इन्हें 30% तक खींचा जा सकता है और 10,000 बार मोड़ने पर भी ये बिना किसी समस्या के काम करते रहते हैं.

ये 100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकते हैं.

क्या आएगा बदलाव?
इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद अब हमें स्मार्ट वॉच या भारी-भरकम डिवाइस पहनने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी. आपके कपड़ों का धागा ही आपकी हेल्थ को ट्रैक कर सकेगा, डेटा प्रोसेस करेगा और यहां तक कि कपड़ों पर ही डिस्प्ले बना सकेगा. यह टेक्नोलॉजी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस और वर्चुअल रियलिटी यानी VR के क्षेत्र में भी गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 मीटर लंबा ऐसा धागा करोड़ों ट्रांजिस्टर्स को संभाल सकता है जिससे यह एक आधुनिक लैपटॉप के CPU जितनी ताकत पा जाएगा. अब वो दिन दूर नहीं जब आपका कोट या टी-शर्ट ही आपका पर्सनल कंप्यूटर होगा.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

China Fiber ChipWearable Computers

