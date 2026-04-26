अब सपनों पर होगा आपका फुल कंट्रोल, इस AI डिवाइस से आप खुद तय कर पाएंगे कि रात में क्या देखना है, कीमत सिर्फ...

AI Dream Device: जरा सोचिए कि आप सो रहे हैं, आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं और आप अपनी मर्जी से किसी पहाड़ से उड़ रहे हैं या अपनी पसंदीदा फिल्म के हीरो बने हुए हैं. अब तक यह सब सिर्फ ख्यालों का ही मामला था, लेकिन AI ने इसे अब हकीकत बना दिया है. सुनने में भले ही हैरानी हो रही होगी कि सपने पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन Prophetic AI कंपनी ने इसे आपकी हकीकत बनाने का दावा किया है. Prophetic AI ने एक ऐसा वियरेबल गैजेट तैयार किया है, जो आपके सोते हुए मस्तिष्क को 'हैक' कर आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग की दुनिया में ले जाता है. क्या यह नई टेक्नोलॉजी आइए जानते हैं.

Prophetic AI ने अपने दो नए डिवाइस Dual और Phase लॉन्च किए हैं. ये डिवाइस सिर पर पहनने वाले बैंड की तरह हैं, जिनमें एक वायर भी कनेक्ट होता है. कंपनी ने दावा किया है कि ये गैजेट लूसिड ड्रीमिंग को ट्रिगर कर सकते हैं. लूसिड ड्रीमिंग वह स्थिति होती है, जब इंसान को यह एहसास होता है कि वह सपना देख रहा है और वह अपने सपनों को कुछ हद तक कंट्रोल भी करना चाहता है. सपने में हमें यह पता नहीं होता है कि जो हो रहा है वह सच है झूठ. लेकिन लूसिड ड्रीम में आपको अचानक यह अहसास होता है कि यह सपना है, लेकिन जैसे ही यह अहसास होता है आप उस काल्पनिक दुनिया से होश में आ जाते हैं.

अब जानिए कैसे काम करता है ये डिवाइस?

कंपनी के मुताबिक ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक एनर्जी को माथे के जरिए दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक भेजते हैं. इससे दिमाग का एक खास नेटवर्क, जिसे फ्रंटोपैरिएटल नेटवर्क कहते हैं, एक्टिव हो जाता है. आमतौर पर यह नेटवर्क सपने के दौरान एक्टिव नहीं रहता है, इसी कारण से इंसान संपनों पर कंट्रोल नहीं कर पाता.

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Prophetic के अनुसार इस नेटवर्क को एक्टिव करके डिवाइस सपनों पर कंट्रोल पा सकते हैं. इसके साथ ही इसमें EEG सेंसर भी दिए गए हैं, जो दिमाग की एक्टिविटी को ट्रैक करकते हैं. इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ हद तक ब्रेन-इंटरफेस टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है.

कितनी है कीमत

कंपनी ने इसको दो कैटेगरी में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत अलग-अलग है-

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Prophetic Dual

इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 449 डॉलर यानी करीब ₹42,300) है. इसकी शिपिंग इस साल के आखिरी तक शुरू होने की उम्मीद है.

Prophetic Phase

यह एक प्रीमियम मॉडल है जिसकी कीमत 1,299 डॉलर यानी करीब ₹1,22,000 रखी गई है. इसे 2027 तक मार्केट में लाया जाएगा.

इस बात का भी ध्यान रखें कि इस टेक्नोलॉजी को अभी पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होना बाकी है.

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