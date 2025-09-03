आपके साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए Amitabh Bachchan खड़े हो जाएंगे पास में, Google का ये फीचर है सबसे धमाकेदार
आपके साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए Amitabh Bachchan खड़े हो जाएंगे पास में, Google का ये फीचर है सबसे धमाकेदार

सोशल मीडिया पर नए-नए ट्रेंड वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो ट्रेंड वायरल हुआ है, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बड़ी संख्या में यूजर्स अब अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. खास बात यह है कि इसके लिए न तो उन्हें स्टार्स से मिलने की जरूरत है और न ही किसी एडिटिंग स्किल की. गूगल Gemini ऐप का Nano Banana फीचर इस समय सुर्खियों में है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:05 AM IST
Nano Banana Tool: सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए ट्रेंड लगातार सामने आते रहते हैं. अब एक और दिलचस्प ट्रेंड ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसमें यूजर्स अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं. खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें न स्टार्स से मिलने की जरूरत है और न ही किसी प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल की. एक आसान से ऑनलाइन टूल की सहायता से यह सब कुछ संभव हो रहा है. यही वजह है कि कम समय में यह ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इसे ट्राय करने में लगा हुआ है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर ये ट्रेंड कैसे काम करता है और आप भी कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस टूल का नाम Nano Banana है. Nano Banana न तो कोई प्रोडक्ट है और न ही ऐप है. गूगल ने अपने Gemini ऐप में इसे एक नए फोटो एडिटिंग टूल के रूप में जोड़ा है. गूगल डीपमाइंड द्वारा तैयार किया गया यह फीचर शुरुआत में टेस्टिंग के दौरान ही काफी चर्चा में रहा और इसे अब तक के सबसे एडवांस्ड इमेज एडिटिंग टूल्स में गिना गया.
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एडिट की गई तस्वीरें बिल्कुल असली लगती हैं. अक्सर यूजर्स की शिकायत रहती थी कि एडिटिंग के बाद चेहरे या ऑब्जेक्ट्स असली जैसे नहीं लगते हैं. Nano Banana इस कमी को दूर करता है. इसकी मदद से आप अपने हेयरस्टाइल को बदल सकते हैं, अपने पेट्स को मजेदार कॉस्ट्यूम पहना सकते हैं या चाहें तो किसी भी पसंदीदा सेलिब्रिटी को अपनी फोटो का हिस्सा बना सकते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस टूल से बनाई गई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

इस तरह करें इस्तेमाल
नैनो बनाना टूल का यूज करने के लिए आपको कोई अलग एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना है. यह फीचर सीधे Gemini ऐप के अंदर ही मौजूद है. इसका सबसे आसान बात यह है कि इसमें लंबे-लंबे कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं होती है. आप साधारण भाषा में Gemini को बता सकते हैं कि तस्वीर में किस तरह का बदलाव चाहिए और कुछ ही सेकंड में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा.

स्टेप-बाय-स्टेप तरीका समझें

Nano Banana से अपनी पसंदीदा फिल्मी स्टार के साथ फोटो बनाने के लिए सबसे पहले Gemini ऐप आपके फोन में होना चाहिए.

ज्यादातर एंड्रॉयड फोन में Gemini पहले से मौजूद रहता है. iPhone यूजर्स इसे App Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

अगर आपका एंड्रॉयड फोन में Gemini नहीं है तो Google Play Store से इंस्टॉल कर लें, या कुछ डिवाइसों में होम स्क्रीन के निचले किनारे से स्वाइप करके भी Gemini एक्टिवेट किया जा सकता है.

एक बार Gemini ओपन हो जाए तो आप Plus आइकन पर टैप करके अपनी फोटो क्लिक कर लें या गैलरी में से सेलेक्ट कर लें.

इसके बाद सिंपल-सीधी भाषा में लिख कर बता दें कि आप फोटो में क्या-क्या एडिटिंग करना चाहते हैं जैसे कि "I am standing next to abhitab bachchan on a red carpet at a movie premiere, wearing a black tuxedo"
इसके बाद कुछ ही देर में आपकी तस्वीर तैयार हो जाएगी.

ये काम भी कर सकते हैं
आप इस टूल की सहायता से बिना फोटोशॉप जानें भी उसी लेवल की एडिटिंग भी कर सकते हैं. इस टूल की सहायता से आप चाहें तो दो फोटो को आपस में इस तरह से मर्ज कर सकते हैं कि वह ओरिजनल को भी मात दे दें और इसके साथ ही आप अपने कमरे की दीवारों का रंग या टेक्सचर भी बदल कर देख सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

