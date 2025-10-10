Advertisement
AI करेगा अब आपकी शॉपिंग, चैट करते-करते हो जाएगी पेमेंट और खरीदारी! जानें कैसे

ChatGPT UPI Payment: अब तक आप ChatGPT का इस्तेमाल सिर्फ सवालों के जवाब जानने और चैट करने के लिए करते थे, लेकिन अब यह AI आपकी पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट बनने जा रहा है. OpenAI ने भारत में नया पायलट फीचर शुरू किया गया है जो यूजर्स को चैट इंटरफेस छोड़े बिना UPI पेमेंट करने और BigBasket जैसी साइट्स से ग्रॉसरी ऑर्डर करने की सुविधा देगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:08 AM IST
ChatGPT UPI Payment: आपने अभी तक AI का इस्तेमाल अपने काम और मन में आने वाले सवालों का जवाब जानने के लिए किया होगा. लेकिन अब आप AI की सहायता से ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रॉसरी ऑर्डर तक के लिए कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ चैट या सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रह गई है. अब ChatGPT की मदद से आप न सिर्फ बातें कर सकेंगे बल्कि UPI पेमेंट भी कर पाएंगे और BigBasket जैसी साइट से ग्रॉसरी ऑर्डर भी कर सकेंगे. OpenAI ने इसके लिए NPCI और Razorpay के साथ मिलकर एक नया फीचर शुरू कर दिया है. हालांकि अभी यह प्रोजेक्ट पायटल स्टेज में है. 

ChatGPT की मदर कंपनी OpenAI ने इस नई सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और Razorpay के साथ पार्टनरशिप की है. इसको लेकर ChatGPT ने बताया कि यह फीचर अभी पायलट स्टेज में है और इसे Agentic Payment नाम दिया गया है. इसका मकसद है कि यूजर्स बिना चैट छोड़े सीधे ChatGPT से पेमेंट या फिर खरीदारी कर सकेंगे.

क्या है नया फीचर?
OpenAI के मुताबिक पहले से ही यूजर्स ChatGPT पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सर्च करने, उनकी कीमत को जानने और तुलना करना साथ ही खरीदारी की प्लानिंग करते हैं. अब नया सिस्टम उन्हें चैट में ही पेमेंट पूरी करने की सुविधा देगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई यूजर ChatGPT से पूछता है, Help me order ingredients for a Thai-style vegetable curry for 4 people from BigBasket.

इसके बाद ChatGPT BigBasket के कैटलॉग से आइटम्स चुनेगा, प्रोडक्ट ऑप्शन दिखाएगा और जब कन्फर्मेशन मिल जाएगी तो Razorpay के पेमेंट स्टैक के जरिए ऑर्डर प्लेस कर देगा.

कौन-कौन से बैंक और प्लेटफॉर्म जुड़े हैं?
ChatGPT के इस पायलट प्रोजेक्ट में Axis Bank और Airtel Payments Bank बैंकिंग पार्टनर के रूप में शामिल हैं. वहीं Tata Group की कंपनी BigBasket इस AI-पावर्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने वाली शुरुआती प्लेटफॉर्म्स में से एक है. यूजर्स की प्राइवेस और सेफ्टी को लेकर OpenAI का कहना है कि यूजर्स के पास पूरा कंट्रोल होगा. यानी वे रीयल-टाइम में अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत कैंसिल भी कर सकेंगे.

आगे क्या होगा?
OpenAI, NPCI और Razorpay मिलकर आने वाले समय में AI-पावर्ड पेमेंट्स के और यूज केस एक्सप्लोर करेंगे. भविष्य में ऐसी संभावना है कि AI एजेंट्स को पेमेंट क्रेडेंशियल्स दिए जाएं जिससे वे यूजर्स की अनुमति से अपने आप ट्रांजैक्शन पूरी कर सकें वो भी पूरी तरह सुरक्षित और यूजर-कंट्रोल्ड तरीके से.

कब मिलेगा यह सुविधा
तीनों कंपनियों ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह फीचर कब तक पूरी तरह से शुरू किया जाएगा. अभी तक यह भी साफ नहीं है कि यह सुविधा सभी ChatGPT यूजर्स को मिलेगी या केवल प्रीमियम मेंबर्स के लिए शुरू होगी.

