घड़ी और अंगूठी छोड़िए... अब कान की बाली बचाएगी जान! 20 से ज्यादा बीमारियों के लक्षणों पर रखेगा पैनी नजर

Smart Earrings: आज के समय में सेहत का ख्याल रखना सिर्फ जिम जाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आपकी कलाई पर बंधी स्मार्टवॉच और उंगलियों में पहनी स्मार्ट रिंग तक पहुंच गया है, जो आपके सेहत पर हर मिनट नजरें लगाए होती है. लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि आपके कान की छोटी सी स्मार्ट ईयरिंग्स यानी बाली आपकी सेहत की निगरानी कर सकती है? वियरेबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में लुमिया हेल्थ ने दुनिया का सबसे छोटा और स्मार्ट वेलनेस डिवाइस Lumia 2 लॉन्च कर दिया है.

क्या है इसमें खास?

Lumia 2 डिवाइस को हार्वर्ड और ड्यूक जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के रिसर्चर्स ने मिलकर तैयार किया है. इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में ब्लड फ्लो की निगरानी करना है. कंपनी के सीईओ डेनियल ली के मुताबिक उनके पिता के गिरने और घायल होने की एक घटना के बाद उन्होंने इस डिवाइस पर काम शुरू किया, जिससे रियल-टाइम में ब्लड फ्लो को ट्रैक कर गंभीर खतरों से बचा जा सके.

ट्रैक होंगे 20 से ज्यादा हेल्थ मैट्रिक्स

सिर्फ 1 ग्राम से भी कम वजन वाला यह डिवाइस एयरपॉड्स से 5 गुना छोटा है. छोटा होने के बाद भी यह 20 से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रैक कर सकता है, जिसमें शामिल हैं-

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हार्ट रेट और HRV

ब्लड ऑक्सीजन (SpO2) और ब्लड फ्लो

नींद और शारीरिक गतिविधि

मेंस्ट्रुअल साइकिल और शरीर का तापमान

चार्ज करने का तरीका जानिए

Lumia 2 की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्वैपेबल बैटरी है. इसमें ऐसी बैटरी दी गई है जिसे आप खुद बदल सकते हैं. एक बैटरी 7 दिन चलती है. जब बैटरी खत्म हो जाए, तो उसे निकालकर दूसरी चार्ज्ड बैटरी लगाना होता है. इससे आपको डिवाइस चार्ज करने के लिए उसे उतारना नहीं पड़ेगा और डेटा में कोई गैप नहीं होता है.

स्टाइल और डिजाइन

यह डिवाइस तीन स्टाइल में उपलब्ध है स्टड, हग्गी हूप्स और ईयर कफ. सबसे खास बात यह है कि जो लोग कान नहीं छिदवाना चाहते हैं, वे ईयर कफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही इसकी स्विचबैक टक्नोलॉजी की मदद से आप इसे अपने पुराने झुमकों के पीछे भी लगा सकते हैं. स्मार्ट ईयरिंग्स का डिजाइन बिलकुल ज्वैलरी जैसा है और इसे देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यह किसी तरह का गैजेट है.

इस तरह से करता है काम

ये स्मार्ट ईयरिंगस कान के पीछे मौजूद सेंसर से कलाई की तुलना में कहीं ज्यादा परफेक्ट डेटा लेते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां रक्त वाहिकाएं त्वचा के बहुत पास होती हैं और हाथ हिलाने जैसी आम मूवमेंट्स डेटा को प्रभावित नहीं करती. यह गोल्ड, सिल्वर और टाइटेनियम फिनिश में उपलब्ध हैं.

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कितनी है कीमत?

Lumia 2 की बेस कीमत 249 डॉलर यानी करीब ₹24,000 रखी गई है. हालांकि, इसके ऐप और डेटा एनालिसिस के लिए मंथली मेंबरशिप लेना भी जरूरी है. इस डिवाइस की शिपिंग दिसंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.

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