घड़ी और अंगूठी छोड़िए... अब कान की बाली बचाएगी जान! 20 से ज्यादा बीमारियों के लक्षणों पर रखेगा पैनी नजर

Smart Jewelry for Health Tracking: आजकल सेहत की निगरानी करने के लिए लोग स्मार्टवॉच या स्मार्ट रिंग पहनते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी सीधा आपके कानों तक पहुंच गयी है. लुमिया हेल्थ ने दुनिया का सबसे छोटा और हल्का स्मार्ट ईयरिंग्स लॉन्च कर दिया है, जो दिखने में तो एक सुंदर गहना है और काम भी किसी डॉक्टर जैसा करता है.
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Smart Earrings: आज के समय में सेहत का ख्याल रखना सिर्फ जिम जाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आपकी कलाई पर बंधी स्मार्टवॉच और उंगलियों में पहनी स्मार्ट रिंग तक पहुंच गया है, जो आपके सेहत पर हर मिनट नजरें लगाए होती है. लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि आपके कान की छोटी सी स्मार्ट ईयरिंग्स यानी बाली आपकी सेहत की निगरानी कर सकती है? वियरेबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में लुमिया हेल्थ ने दुनिया का सबसे छोटा और स्मार्ट वेलनेस डिवाइस Lumia 2 लॉन्च कर दिया है.
Lumia 2 डिवाइस को हार्वर्ड और ड्यूक जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के रिसर्चर्स ने मिलकर तैयार किया है. इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में ब्लड फ्लो की निगरानी करना है. कंपनी के सीईओ डेनियल ली के मुताबिक उनके पिता के गिरने और घायल होने की एक घटना के बाद उन्होंने इस डिवाइस पर काम शुरू किया, जिससे रियल-टाइम में ब्लड फ्लो को ट्रैक कर गंभीर खतरों से बचा जा सके.
सिर्फ 1 ग्राम से भी कम वजन वाला यह डिवाइस एयरपॉड्स से 5 गुना छोटा है. छोटा होने के बाद भी यह 20 से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रैक कर सकता है, जिसमें शामिल हैं-
हार्ट रेट और HRV
ब्लड ऑक्सीजन (SpO2) और ब्लड फ्लो
नींद और शारीरिक गतिविधि
मेंस्ट्रुअल साइकिल और शरीर का तापमान
यह डिवाइस तीन स्टाइल में उपलब्ध है स्टड, हग्गी हूप्स और ईयर कफ. सबसे खास बात यह है कि जो लोग कान नहीं छिदवाना चाहते हैं, वे ईयर कफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही इसकी स्विचबैक टक्नोलॉजी की मदद से आप इसे अपने पुराने झुमकों के पीछे भी लगा सकते हैं. स्मार्ट ईयरिंग्स का डिजाइन बिलकुल ज्वैलरी जैसा है और इसे देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यह किसी तरह का गैजेट है.
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Lumia 2 की बेस कीमत 249 डॉलर यानी करीब ₹24,000 रखी गई है. हालांकि, इसके ऐप और डेटा एनालिसिस के लिए मंथली मेंबरशिप लेना भी जरूरी है. इस डिवाइस की शिपिंग दिसंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.
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