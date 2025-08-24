लंबा इंतजार खत्म! अब मात्र 10 मिनट में आपके घर पहुंचेगा चश्मा, इस ऐप ने शुरू कर दी खास सर्विस

Blinkit Glasses Delivery: आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन, लैपटाप का यूज घंटों-घंटों तक करता है, इसका असर लोगों की आंखों पर पड़ता है और चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है. पढ़ाई, ऑफिस या रोजमर्रा की जिंदगी में चश्मा बहुत लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. लेकिन चश्मा बनवाने का काम कभी काफी लंबा हो जाता है. लेकिन अब आपको माज्ञ 10 मिनट में चश्मे मिलेंगे वो भी आपके घर पर. सुनने में अजीब सा जरूर लग रहा होगा लेकिन यह पूरी तरह सच है. अब एक नई सर्विस शुरू हुई है, जिसके तहत पावर वाले चश्मे मात्र 10 मिनट में सीधे आपके घर पहुंच जाएंगे.

यह नई स्पेशल सर्विस Blinkit ने शुरू की है. Blinkit अब भारत में Lenskart के पावर्ड स्पेक्टेकल्स की तुरंत डिलीवरी करेगा. हालांकि अभी यह सर्विस देश के कुछ बड़े शहरों में शुरू की गई है और धीरे-धीरे इसे और सभी जगहों पर बढ़ाया जाएगा. इसमें चश्मे के कई फ्रेम ऑप्शन अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध रहेंगे. फिलहाल केवल प्रीसेट ड्रॉपडाउन मेन्यू से कुछ ही पावर ऑप्शन्स आप अभी सेलेक्ट कर सकते हैं. इस साल की शुरुआत में इस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने Apple प्रोडक्ट्स, Xiaomi स्मार्टफोन्स, Nokia फीचर फोन्स और कम्प्यूटर प्रोडक्ट्स की क्विक डिलीवरी शुरू की थी.

इसको लेकर Blinkit के फाउंडर और सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि Blinkit अब Lenskart के पावर्ड स्पेक्टेकल की भी क्विक डिलीवरी कर रहा है. उन्होंने बताया कि इनकी डिलीवरी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह मात्र 10 मिनट में होगी.

ढींडसा के अनुसार इस सर्विस के तरहत ऑर्डर करने के लिए ग्राहकों को प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें बस Blinkit ऐप खोलकर ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना लेंस पावर सेलेक्ट करना है, फिर मनपसंद फ्रेम का कलर सेलेक्ट करके ऑर्डर कन्फर्म कर देना है. अभी कंपनी ने केवल प्रीसेट पावर ऑप्शन्स दिए हैं, जिनमें -0.25, -0.5, -0.75, -1.0 और -1.5 शामिल हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि आगे और पावर रेंज इसमें जोड़ी जाएगी या नहीं.

इन शहरों में शुरू हुई सर्विस

फिलहाल Lenskart के पावर वाले चश्मे सिर्फ दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 10 मिनट की डिलीवरी के साथ मिल रहे हैं. कंपनी की योजना है कि आने वाले समय में इस सर्विस को देश के और भी शहरों तक पहुंचाया जाए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Blinkit ने अप्रैल में भारत के कुछ शहरों में 49 रुपये के शुल्क पर Airtel सिम कार्ड्स की 10 मिनट में डिलीवरी शुरू की थी. इस सर्विस के तहत ग्राहक आधार बेस्ड डिजिटल KYC के जरिए तुरंत सिम को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे कागजी काम की जरूरत ही नहीं पड़ती. इसमें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान के सपोर्ट होते हैं और साथ ही दूसरे नेटवर्क से Airtel पर नंबर पोर्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है.